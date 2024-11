Une famille chrétienne lutte pour le retour de son fils après une intervention d'extrême gauche

Saviez-vous que la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) a le pouvoir d’intervenir dans votre famille, même si vous estimez agir dans l’intérêt de votre enfant? Les scandales récents au sein de l’agence, incluant des allégations de mauvaise conduite de la part du personnel de la DPJ et plusieurs erreurs telles que des placements d’enfants prématurés et des séparations familiales prolongées et traumatisantes, ont suscité des inquiétudes.

Une mère d’un garçon de 14 ans, qui préfère garder l’anonymat pour protéger le dossier de son fils, raconte son histoire. En tant que catholiques pratiquants et éducateurs à domicile, les parents ont inscrit leur enfant dans une école catholique après la pandémie, en espérant que ce serait un environnement positif. Cependant, les choses ont pris une tournure inattendue.

Pour favoriser la socialisation de son fils, la mère l’a présenté à un groupe de familles pratiquant l’école à la maison : « Nous avons trouvé un groupe coopératif de familles d’école à la maison. Nous avons donc rejoint le groupe. Nous nous sommes rapprochés de plusieurs familles. Mon fils s’y plaisait pendant un moment. Environ un an plus tard, il a commencé à agir de plus en plus bizarrement. Puis il est devenu très reclus et restait toujours sur ses écrans, même si nous voyions des gens en personne deux ou trois fois par semaine », raconte la mère.

Peu de temps après, le comportement de son fils s'est détérioré et il est devenu agressif. « Il devenait de plus en plus agressif, il était en colère, faisait des crises, alors en tant que parent, lorsqu'il ne faisait pas ses devoirs ou refusait de travailler, je lui coupais du temps d’écran. C’était la seule chose qu’il voulait à ce moment-là », explique-t-elle, notant les changements radicaux dans le comportement de son fils.

Son fils a ensuite fugué à plusieurs reprises et a commencé à s’identifier comme bisexuel, puis homosexuel, et à adopter des comportements de travestissement, des comportements qui, selon la famille, sont apparus de nulle part. « Chaque personne dans son groupe d’amis était soit transgenre, gay, bi, lesbienne ou pansexuelle. Lorsqu’il a trouvé ces personnes, il s’est aussi senti accepté sans même avoir besoin de faire d’efforts. Ils l’ont attiré. Il s’est complètement moulé à leurs personnalités », explique la mère.

Elle poursuit : « Il est passé de bisexuel à complètement gay. Nous allons le chercher et ce foyer de groupe lui a donné des vêtements féminins. Il porte un collier ras-de-cou, un chandail rose épaules dénudées. Il porte ses cheveux d'une manière très féminine », affirme la mère.