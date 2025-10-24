Une femme âgée poussée par la police de Montréal lors d’une contre-manifestation contre des islamistes

Le 12 octobre à Westmount, un groupe de partisans pro-Québec et pro-Israël a décidé d’organiser une contre-manifestation face au rassemblement hebdomadaire de Montreal4Palestine, tenu chaque dimanche devant le consulat israélien.

Les contre-manifestants seraient arrivés environ une heure avant le début de la manifestation principale, arborant des drapeaux du Québec et d’Israël et installant de petits haut-parleurs.

Selon un témoin présent ce jour-là, à un certain moment, le groupe Montreal4Palestine aurait décidé de marcher directement à travers la zone où se trouvaient les contre-manifestants.

Plutôt que de rediriger les manifestants par un autre itinéraire, la police aurait choisi de déplacer les contre-manifestants pour dégager le passage.

Les tensions ont rapidement monté, plusieurs contre-manifestants estimant que leur droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique avait été violé afin d’apaiser le groupe opposé.

Des images troublantes montrent un policier du SPVM arrachant violemment un drapeau du Québec des mains d’un participant et le jetant au sol.

Police in QUEBEC just SHOVED an elderly woman so Palestinian protesters could march.



Let that sink in.

The people who BUILT this country

Are being treated like SECOND-CLASS citizens.



This is a national disgrace.pic.twitter.com/mVMqQ5MDfc — Marc Nixon (@MarcNixon24) October 12, 2025

Quelques instants plus tard, les agents auraient repoussé les contre-manifestants avec force. Une image particulièrement choquante montre un policier du SPVM poussant une femme âgée au sol et ne lui venant pas en aide par la suite.

Depuis le 7 octobre 2023 — date du massacre perpétré par le Hamas en Israël, au cours duquel plus de 1 000 civils innocents ont été tués et plus de 250 personnes prises en otage —, les rues de Montréal sont devenues de plus en plus tendues.

Chaque fin de semaine, de grandes manifestations anti-israéliennes se tiennent au centre-ville. De nombreux membres de la communauté juive ont exprimé leur inquiétude, estimant que ces rassemblements ont contribué à une montée de l’antisémitisme.

Les critiques reprochent à la mairesse Valérie Plante de ne pas avoir agi de manière décisive pour protéger la population juive de Montréal, alors que les discours de haine et les comportements agressifs deviennent de plus en plus visibles dans les rues de la ville.