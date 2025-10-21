Y a-t-il un candidat lié à Antifa en lice pour la mairie de Montréal ?

Les élections municipales à Montréal ont mis en lumière un net deux poids, deux mesures dans le traitement médiatique des candidats. Les médias se sont empressés de couvrir les scandales touchant Ensemble Montréal et Action Montréal — notamment un candidat ayant qualifié le maire de Québec, Bruno Marchand, de « narcissique avec de graves problèmes mentaux », ou encore un autre ayant fait des blagues discriminatoires, provoquant une vive indignation.

Pendant ce temps, Transition Montréal, dirigé par Craig Sauvé — un ancien candidat du NPD lors d’une élection partielle, connu pour avoir affiché un drapeau palestinien sur ses dépliants — échappe largement à toute forme de critique. C’est notamment le cas de son candidat, Sergio Da Silva.

I guess people will stop asking about the Bella Ciao tattoo on my throat. Or maybe they won’t…. — Sergio Da Silva (@TurboHaus) September 12, 2025

Da Silva arbore un tatouage « Bella Ciao » — l’hymne antifasciste devenu emblématique, mais aussi associé aux balles utilisées dans l’assassinat de Charlie Kirk. Après la mort de Kirk, Da Silva a écrit : « J’imagine que les gens arrêteront de me demander ce que signifie mon tatouage Bella Ciao sur la gorge. Ou peut-être pas... »

Ses réseaux sociaux sont remplis de publications que plusieurs jugent profondément troublantes, voire incitant à la haine et à la violence :

« Si vous mettez le mot "woke" dans votre programme politique, j’ai le droit de vous tuer et de recevoir une médaille pour ça. »

Ou encore : « Tuez vos transphobes locaux. »

I do not strictly believe in free speech. As a matter of fact, I think If you update your platform to use the word “woke” as a political party, I should be allowed to kill you and then be given a medal for doing so. pic.twitter.com/frUCHRwYpM — Sergio Da Silva (@TurboHaus) April 28, 2025

D’autres messages appellent au meurtre de politiciens sans programme climatique ou de logement sérieux, et l’un évoque même le vol d’une arme à feu à un policier.

Antifa est un mouvement qui recourt souvent à la violence contre ses adversaires politiques. L’ancien président américain Donald Trump l’a d’ailleurs désigné comme organisation terroriste domestique.

Pourquoi les propos de Da Silva — que l’on peut considérer comme une incitation à la haine et au meurtre — sont-ils ignorés par les médias traditionnels ? Un double standard semble s’imposer : les candidats de gauche comme ceux de Transition Montréal sont ménagés, tandis que ceux de droite sont fortement critiqués.

Rebel News a contacté Transition Montréal ainsi que Sergio Da Silva pour leur demander si ces déclarations sont appropriées, s’il est affilié à Antifa, et si ses publications incitent à la violence. Aucun n’a répondu dans les 24 heures. Rebel News publiera une mise à jour si une réponse est reçue.