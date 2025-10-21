Y a-t-il un candidat lié à Antifa en lice pour la mairie de Montréal ?

Les publications troublantes de Sergio Da Silva sur les réseaux sociaux passent totalement inaperçues dans les médias traditionnels.

Alexandra Lavoie
  |   October 21, 2025   |   News Analysis   |   Be the first to comment

Les élections municipales à Montréal ont mis en lumière un net deux poids, deux mesures dans le traitement médiatique des candidats. Les médias se sont empressés de couvrir les scandales touchant Ensemble Montréal et Action Montréal — notamment un candidat ayant qualifié le maire de Québec, Bruno Marchand, de « narcissique avec de graves problèmes mentaux », ou encore un autre ayant fait des blagues discriminatoires, provoquant une vive indignation.

Pendant ce temps, Transition Montréal, dirigé par Craig Sauvé — un ancien candidat du NPD lors d’une élection partielle, connu pour avoir affiché un drapeau palestinien sur ses dépliants — échappe largement à toute forme de critique. C’est notamment le cas de son candidat, Sergio Da Silva.

Da Silva arbore un tatouage « Bella Ciao » — l’hymne antifasciste devenu emblématique, mais aussi associé aux balles utilisées dans l’assassinat de Charlie Kirk. Après la mort de Kirk, Da Silva a écrit : « J’imagine que les gens arrêteront de me demander ce que signifie mon tatouage Bella Ciao sur la gorge. Ou peut-être pas... »

Ses réseaux sociaux sont remplis de publications que plusieurs jugent profondément troublantes, voire incitant à la haine et à la violence :
 « Si vous mettez le mot "woke" dans votre programme politique, j’ai le droit de vous tuer et de recevoir une médaille pour ça. »
 Ou encore : « Tuez vos transphobes locaux. »

D’autres messages appellent au meurtre de politiciens sans programme climatique ou de logement sérieux, et l’un évoque même le vol d’une arme à feu à un policier.

Antifa est un mouvement qui recourt souvent à la violence contre ses adversaires politiques. L’ancien président américain Donald Trump l’a d’ailleurs désigné comme organisation terroriste domestique.

Pourquoi les propos de Da Silva — que l’on peut considérer comme une incitation à la haine et au meurtre — sont-ils ignorés par les médias traditionnels ? Un double standard semble s’imposer : les candidats de gauche comme ceux de Transition Montréal sont ménagés, tandis que ceux de droite sont fortement critiqués.

Rebel News a contacté Transition Montréal ainsi que Sergio Da Silva pour leur demander si ces déclarations sont appropriées, s’il est affilié à Antifa, et si ses publications incitent à la violence. Aucun n’a répondu dans les 24 heures. Rebel News publiera une mise à jour si une réponse est reçue.

Stop Antifa! Label Antifa as a terrorist organization worldwide!

12,720 signatures
Goal: 25,000 signatures
meta-img

The cold-blooded assassination of U.S. conservative hero Charlie Kirk has shocked the world and exposed, once again, the deadly threat posed by violent far-left extremists.

For years, politicians and the media have downplayed the danger of radical left-wing groups like Antifa. But Charlie Kirk’s murder makes it impossible to ignore the truth any longer: Antifa is not a protest movement. It is a violent, organised network that uses terror to advance its political agenda in Western nations.

Will you sign?

Alexandra Lavoie

Quebec based Journalist

Alexa graduated with a degree in biology from Laval University. Throughout her many travels, she has seen political instability as well as corruption. While she witnessed social disorder on a daily basis, she has always been a defender of society’s most vulnerable. She’s been around the world several times, and now joins Rebel News to shed light on today’s biggest stories.

Featured Stories

COMMENTS

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.