No medical privacy? Hospital security guard shouts private health information out loud

By Ezra Levant Fight Vaccine Passports A new civil liberties project — fighting against forced vaccines! Learn More

Since the beginning of the pandemic, most Canadians have been waiting for a cure for COVID-19. On December 14, 2020 — almost a year ago, when mass vaccination began — we could never have expected life to be the way it is today.

Last October 15 was the deadline for healthcare workers to get vaccinated or lose their jobs. At the same time, on the same date, new restrictions for the unvaccinated were put in place. Anyone without the COVID shot was denied the right to visit and to be a caregiver in the hospital system.

However, even though this vaccination requirement was lifted for healthcare workers, the other measures on access to institutions were maintained.

Recently, I went to the hospital to pick up an acquaintance who needed a drive home. While there, a security guard, upon hearing my response regarding the vaccine passport, exclaimed loudly that I did not have a QR code and that someone needed to come deal with me!

EXCUSE ME?! What happened to privacy in all this?

I wanted to verify the code of ethics for Noctis' security guards, and also verify with the hospital to see what protocol they have in place to ensure the privacy of their staff, patients and visitors' medical information.

Depuis le début de la pandémie, la plupart des Canadiens attendent un traitement contre la COVID-19. Le 14 décembre 2020 — il y a presque un an, lorsque la vaccination de masse a commencé — nous n'aurions jamais pu nous attendre à ce que la vie soit telle qu'elle est aujourd'hui.

Le 15 octobre dernier était la date limite pour que les travailleurs de la santé se fassent vacciner ou perdent leur emploi. En même temps, à la même date, de nouvelles restrictions pour les personnes non-vaccinées ont été mises en place. Toute personne n'ayant pas reçu le vaccin COVID s'est vu refuser le droit de visite et ainsi que celui d'être soignant dans le système hospitalier.

Cependant, même si l’obligation de vaccination a été levée pour le personnel soignant, les autres mesures d'accès aux établissements ont été maintenues.

Récemment, je me suis rendue à l'hôpital pour récupérer une connaissance qui avait besoin d'être reconduite chez elle. Sur place, un agent de sécurité, après avoir entendu ma réponse concernant le passeport vaccinal, s'est exclamé bruyamment que je n'avais pas de code QR et pour que quelqu'un vienne s’occuper de moi!

PARDON?! Où est passé le respect de la vie privée?

J'ai voulu vérifier le code d’éthique des agents de sécurité chez Noctis, ainsi que vérifier avec l’hôpital quel protocole était en place pour assurer la confidentialité des informations médicales de son personnel, de ses patients et de ses visiteurs.