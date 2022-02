Quebec City's nighttime convoy protest attracts police attention and intimidation

E-transfer (Canada): donations[email protected] - password RebelNews if required Cheques made out to Rebel News:

Last Saturday, Quebec City had one of its biggest demonstrations! It was in the wake of the Freedom Convoy 2022, which saw truckers from all parts of Quebec flocking to the capital in support of the Ottawa convoy, which has been ongoing for almost two weeks now.

Unlike in Ottawa, where the festivities continue late into the evening, the police's motto here seemed to be to get people out as soon as possible and clear the road.

I met with a few protesters who shared with me some of the interactions they had with the police and how they perceived the police in Quebec City compared to the rest of Canada.

We can quickly see that the atmosphere is not the same — here, intimidation seems to be the order of the day rather than cooperation and unity with their fellow citizens!

You can see the first part of my report on this event here.

Samedi dernier, la ville de Québec a connu une de ses plus grandes manifestations! C'était pour l'occasion du convoi de la liberté 2022, qui a vu plusieurs camionneurs des quatre coins du Québec se rejoindre dans la capitale pour supporter le convoi qui se déroule présentement à Ottawa et qui dure maintenant depuis presque deux semaines.

Contrairement à Ottawa, où les festivités continuent de s'étendre tard dans la soirée, le mot d'ordre des policiers ici semblait être de faire quitter les gens le plus tôt possible et de dégager la route.

J'ai rencontré quelques manifestants qui m'ont fait part de quelques interactions qu'ils ont eu avec la police ainsi que comment ils percevaient les policiers de la ville de Québec, comparativement à ceux des autres provinces du reste du Canada.

Nous pouvons rapidement constater que l'ambiance n'est pas la même — ici, l'intimidation semble être de mise plutôt que la coopération et l'unité avec leurs concitoyens!

Vous pouvez voir la première partie de mon reportage sur cet événement ici.