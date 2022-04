Union leader files petition to protect Air Canada workers from federal vaxx mandates

Voir plus bas sur la page pour l'article et la vidéo en français.

The Biden administration recently removed the requirement to wear a mask on airplanes in the United States, but the reality is quite different in Canada.

Canadian citizens are still restricted from boarding airplanes if they do not have a COVID-19 vaccine passport.

Most surprisingly, vaccine passports have been removed in the provinces, but the federal government continues to require it for internal and external travel by rail, air and sea. Aviation employees are now threatened with imminent layoffs without recourse to employment insurance if they aren't fully vaccinated. This is the case with Air Canada.

Serge Gélinas, the president of an aerospace workers' union in Quebec, contacted me to inform me about the e-3934 petition he recently submitted to the Canadian Parliament with the endorsement of Conservative MP Melissa Lantsman.

In this interview, he explains the steps and actions that should be taken by unions to better defend the employees they represent.

I you wish to sign the petition in question, you can do so until April 29 on Canada's House of Commons' website, https://petitions.ourcommons.ca/en/Petition/Details?Petition=e-3934.

Le gouvernement Biden a récemment retiré l'obligation de porter un masque à bord des avions aux États-Unis, mais la réalité est bien différente au Canada.

Les citoyens canadiens sont encore restreints d’embarquer à bord d’un avion s’ils ne détiennent pas de passeport vaccinal contre la COVID-19.

Le plus surprenant, c’est de constater que le passeport vaccinal a été retiré dans les provinces, mais que le gouvernement fédéral continue de l'exiger pour les voyages en train, par avion ainsi que par bateau. Des employés en aéronautique sont même maintenant menacés d’une mise à pied imminente sans possibilité d’avoir recours à l’assurance-emploi s'ils ne sont pas adéquatement vaccinés. C’est le cas de la compagnie d’Air Canada.

Serge Gélinas, le président d'un syndicat de travailleurs de l’aéronautique au Québec, m'a contactée afin de m’introduire à la pétition e-3934, qu’il a dernièrement déposée au Parlement d’Ottawa avec l'endossement de Melissa Lantsman, membre du Parti conservateur du Canada.

Dans cette entrevue qu'il m'a accordée, il nous explique les démarches et les actions qui devraient prises par les syndicats pour mieux défendre les employés qu'ils représentent.

Si vous désirez signer la pétition en question, vous pouvez le faire jusqu'au 29 avril sur le site web de la Chambre des communes du Canada, au https://petitions.noscommunes.ca/fr/Petition/Details?Petition=e-3934.