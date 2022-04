Quebec parties prep for upcoming election (and we'll be covering it)

E-transfer (Canada): [email protected] - password RebelNews if required Cheques made out to Rebel News:

Voir plus bas sur la page pour la vidéo et l'article en français.

The harsh health measures Quebecers have been subjected to for the past two years have mostly been imposed by decrees that have been perpetually renewed since the beginning of the COVID-19 pandemic. The upcoming general election may therefore determine if the freedom and sovereignty of the people will be put back into the hands of democracy — as it should be!

Businesses were categorized and even closed if they were not essential in the eyes of the government. This caused the bankruptcy of several entrepreneurs and the permanent closure of multiple businesses. Others lost their jobs or were threatened with job loss due to their vaccination status.

Was it really for the health of the population? Or was it an attempt to save a failing health-care system by trying to cover up its inefficiency?

The stakes are high in this year's election regarding inflation, gas prices, the health-care system, digital IDs, the exploitation of our natural resources and many other issues!

This year, Rebel News Quebec will be working tirelessly to cover everything related to the Quebec general election. Despite the many pitfalls we are likely to encounter when trying to approach certain politicians, we still want to cover all of the political parties so that you can choose the one that suits you best.

That's why we have launched our new website, QuebecElections.ca, where you will find all our reports on Quebec's 2022 provincial general election. If you want, you can also donate to help us fund our travel costs and other expenses, as we will constantly be chasing party leaders around to ask them questions other media outlets won't be asking.

Les mesures sanitaires extrêmes que les québécois ont subies depuis déjà plus de deux ans ont majoritairement été imposées par décrets qui ont été perpétuellement renouvelés depuis le début de la pandémie en mars 2020. L'élection générale de cet automne risque donc d'avoir un effet déterminant sur l'avenir de la démocratie au Québec.

Les entreprises se sont fait catégoriser et même fermer, si elles n'étaient pas essentielles aux yeux du gouvernement. Ceci a causé la faillite de plusieurs entrepreneurs et la fermeture définitive de multiples commerces québécois. D’autres ont aussi perdu leur emploi ou se sont fait menacer de le perdre dû à leur statut vaccinal.

Était-ce vraiment pour la santé de la population? Ou pour tenter de sauver un système de santé à la dérive en voulant camoufler son inefficacité?

Les enjeux sont énormes cette année avec l’inflation, le prix de l’essence, le système de santé, l'identité numérique, l’exploitation de nos ressources naturelles et plus encore!

Rebel News Québec travaillera sans relâche afin de couvrir tout ce qui a trait à l’élection générale du Québec. Malgré les nombreuses embuches que nous allons probablement rencontrer en tentant d’approcher certains politiciens, nous tenons tout de même à couvrir tous les partis politiques afin que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux.

C'est pourquoi nous avons lancé notre nouveau site web, ElectionsQuebec2022.ca, où vous trouverez tous nos reportages sur les élections générales provinciales de 2022. Si vous le voulez, vous pouvez aussi y faire un don pour nous aider à financer nos coûts de déplacement, puisque nous allons constamment suivre les chefs de partis afin de leur poser les questions que les autres médias ne demanderont pas.