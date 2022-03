Quebec school still requiring vax passes for parents, volunteers

By Natasha Biase Conservative Party of Canada Leadership Election The 2022 Conservative Party of Canada leadership election will be held on September 10, 2022, to elect the successor to Erin O'Toole. Please support our independent journalism by donating on this page. Learn More E-transfer (Canada): [email protected] - password RebelNews if required Cheques made out to Rebel News:

Voir plus bas sur la page pour la vidéo et l'article en français.

On March 12, vaccine passports were lifted in the province of Quebec by the Legault government. However, the lifting of this measure seems to have given various possibilities to institutions to use it according to their own criteria.

It is the case for the Edgewater school in Montreal. Lianne Watt, a mother, was denied access to her daughter's extracurricular activities because of her immunization status, even though this measure should no longer be required. According to the school, the decision was made by the board of directors and was justified for the students' safety and health.

However, in a conversation with the Ministry of Health, it was confirmed that no school board should continue to require it.

Here is the full report of Ms. Watt's story.

Le 12 mars dernier, le passeport vaccinal a été levé dans la province de Québec par le gouvernement Legault. Toutefois, la levée de cette mesure semble avoir donné diverses possibilités aux établissements de l’utiliser selon leurs propres critères.

C’est le cas de l’école Edgewater à Montréal. Lianne Watt, mère de famille, se voit refuser l’accès aux activités parascolaires de sa fille dû à son statut vaccinal, même si cette mesure ne devrait plus être exigée. Selon l’école, la décision fut prise par le conseil d’administration et le tout serait justifié pour la sécurité et la santé des élèves.

Pourtant, lors d’une conversation avec le ministère de la Santé, ceux-ci ont confirmé qu’aucune commission scolaire ne devrait continuer de l'exiger.

Voici le reportage complet de l’histoire de madame Watt.