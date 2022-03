Who determines what's 'offensive' and what's not?

Conservative Party of Canada Leadership Election The 2022 Conservative Party of Canada leadership election will be held on September 10, 2022, to elect the successor to Erin O'Toole. Please support our independent journalism by donating on this page. Learn More E-transfer (Canada): [email protected] - password RebelNews if required Cheques made out to Rebel News:

At a protest in support of the Freedom Convoy and against vaccine mandates last Saturday, March 5, Ottawa police officers intervened. They advised the protesters that their 'F*** Trudeau' flags were not allowed on Parliament Hill according to the rules.

Surprisingly, that same day, the police had a printed copy of the parliament rules to enforce them. The next day, this paper was simply longer available in physical form — it was only available online.

Who between the Ottawa Police or the Parliamentary Protective Service agents should enforce these rules? Who decides what is considered offensive? Would it be at the whim of the officers in charge at the time?

Also, on the same day, a demonstration for Ukraine took place on Parliament Hill. Curiously, despite the signs of hatred that many displayed, no Parliament agents intervened, claiming that they were not able to see it with their own eyes.

Could this be a case of double standards? It should not be up to the police to decide what is allowed or not — rules should be clear and precise!

À une manifestation en soutien au Convoi de la liberté ainsi que contre les mandats de vaccination du samedi, 5 mars dernier, les policiers d’Ottawa sont intervenus. Ils ont avisé les manifestants que leurs drapeaux 'F*** Trudeau' n’étaient pas permis sur la Colline du Parlement selon les règlements.

Curieusement, cette même journée, les policiers avaient les règlements parlementaires imprimés afin de les faire appliquer. La journée suivante, ce papier n’était tout simplement plus disponible en format papier, il était seulement disponible en ligne.

Qui entre la police d'Ottawa ou les agents du service de la protection du parlement doit faire appliquer ces règlements? Qui décide qu’est-ce qui est considéré comme offensant? Serait-ce au bon vouloir des officiers en charge à ce moment-là?

De plus, toujours la même journée, une manifestation pour l’Ukraine a pris place à la colline parlementaire. Curieusement, malgré les signes de haine que plusieurs arboraient, aucun agent du parlement n’est intervenu, clamant qu’ils n’étaient pas capables de le voir de leurs yeux.

Serait-ce un cas de double standard? Cela ne devrait pas être aux policiers de décider de ce qui est permis ou non — les règlements devraient être clairs et précis!