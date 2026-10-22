La France brûle. Et on y va.

La France brûle. Et Guillaume et moi, on y va.

Ce samedi 24 octobre, la foule retourne dans la rue pour ce qu’elle appelle « l’acte II ». Mon vidéaste, Guillaume Roy, et moi serons là, en plein dedans. C’est une mission importante, et dangereuse : donner une voix aux Français. Allez à FranceOnFire.com et aidez-nous à nous y rendre.

Parce que regardez ce qu’ils ont fait samedi dernier.

Partout en France, des hôtels de ville ont été pris d’assaut et incendiés. Limoges a perdu son hôtel de ville du 19e siècle. Des voitures ont brûlé. Des offices de tourisme sont partis en fumée. Des émeutiers ont même envahi une mairie de Paris pendant un événement sur le cancer du sein. Des personnes âgées ont été volées en pleine rue.

Environ 1 500 commerces ont été détruits ou saccagés, et 3 000 autres ont été pillés. En un seul après-midi, des familles ont vu le travail de toute une vie réduit en miettes. Près de 1 000 membres des forces de l’ordre ont été blessés en une fin de semaine. Plus de 2 500 personnes ont été arrêtées. Le ministre de l’Intérieur lui-même a admis que la police avait « perdu le contrôle », et il a offert sa démission.

Ce n’est pas une manifestation. C’est un soulèvement violent. Et les médias parlent encore d’un mouvement étudiant. Oui, ça a commencé dans une école secondaire, à cause de classes surchargées. Mais ce ne sont pas des adolescents qui ont brûlé l’hôtel de ville de Limoges.

Le bureau du premier ministre lui-même a cité des renseignements décrivant une opération de La France insoumise « et de ses relais à l’extrême gauche ». Macron a blâmé les « factions d’ultragauche ». Et un maire LFI de la banlieue de Paris dit que la violence peut être « légitime ». Il le maintient encore. Un maire élu qui dit aux jeunes que la violence est légitime pendant que son pays brûle.

C’est l’alliance rouge-verte : la gauche radicale et les islamistes, la même coalition qu’on a filmée à Montréal et à Londres. LFI dit que tout ça est spontané. Je n’y crois pas.

Alors voici le plan. Samedi, on est dans la rue, de la première marche jusqu’à la dernière bombe de gaz lacrymogène. On va vous montrer les policiers et ce qu’ils ont en face d’eux. On va parler aux commerçants qui ramassent les vitres cassées et placardent leurs fenêtres. On va parler aux Français qui veulent juste ravoir leur pays. Et s’ils osent, on va pointer la caméra sur les émeutiers et leur demander : pour quoi, au juste, vous battez-vous?

Mais un voyage de dernière minute, ça coûte cher. Deux billets d’avion, environ 3 000 $. Un hôtel modeste pour quelques nuits, près de 1 000 $. Et ça, c’est avant la nourriture et les taxis. On ne prend pas une cenne d’aucun gouvernement. On ne répond qu’à vous.

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