La France brûle. Et on y va.

Ce samedi 24 octobre, la foule retourne dans la rue pour ce qu’elle appelle « l’acte II ». Alexa Lavoie et le vidéaste Guillaume Roy seront sur place. Aidez-nous à nous y rendre à FranceOnFire.com.

Alexandra Lavoie
  |   October 22, 2026   |   News   |   Be the first to comment

La France brûle. Et Guillaume et moi, on y va.

Ce samedi 24 octobre, la foule retourne dans la rue pour ce qu’elle appelle « l’acte II ». Mon vidéaste, Guillaume Roy, et moi serons là, en plein dedans. C’est une mission importante, et dangereuse : donner une voix aux Français. Allez à FranceOnFire.com et aidez-nous à nous y rendre.

Parce que regardez ce qu’ils ont fait samedi dernier.

Partout en France, des hôtels de ville ont été pris d’assaut et incendiés. Limoges a perdu son hôtel de ville du 19e siècle. Des voitures ont brûlé. Des offices de tourisme sont partis en fumée. Des émeutiers ont même envahi une mairie de Paris pendant un événement sur le cancer du sein. Des personnes âgées ont été volées en pleine rue.

Environ 1 500 commerces ont été détruits ou saccagés, et 3 000 autres ont été pillés. En un seul après-midi, des familles ont vu le travail de toute une vie réduit en miettes. Près de 1 000 membres des forces de l’ordre ont été blessés en une fin de semaine. Plus de 2 500 personnes ont été arrêtées. Le ministre de l’Intérieur lui-même a admis que la police avait « perdu le contrôle », et il a offert sa démission.

Ce n’est pas une manifestation. C’est un soulèvement violent. Et les médias parlent encore d’un mouvement étudiant. Oui, ça a commencé dans une école secondaire, à cause de classes surchargées. Mais ce ne sont pas des adolescents qui ont brûlé l’hôtel de ville de Limoges.

Le bureau du premier ministre lui-même a cité des renseignements décrivant une opération de La France insoumise « et de ses relais à l’extrême gauche ». Macron a blâmé les « factions d’ultragauche ». Et un maire LFI de la banlieue de Paris dit que la violence peut être « légitime ». Il le maintient encore. Un maire élu qui dit aux jeunes que la violence est légitime pendant que son pays brûle.

C’est l’alliance rouge-verte : la gauche radicale et les islamistes, la même coalition qu’on a filmée à Montréal et à Londres. LFI dit que tout ça est spontané. Je n’y crois pas.

Alors voici le plan. Samedi, on est dans la rue, de la première marche jusqu’à la dernière bombe de gaz lacrymogène. On va vous montrer les policiers et ce qu’ils ont en face d’eux. On va parler aux commerçants qui ramassent les vitres cassées et placardent leurs fenêtres. On va parler aux Français qui veulent juste ravoir leur pays. Et s’ils osent, on va pointer la caméra sur les émeutiers et leur demander : pour quoi, au juste, vous battez-vous?

Mais un voyage de dernière minute, ça coûte cher. Deux billets d’avion, environ 3 000 $. Un hôtel modeste pour quelques nuits, près de 1 000 $. Et ça, c’est avant la nourriture et les taxis. On ne prend pas une cenne d’aucun gouvernement. On ne répond qu’à vous.

Si vous voulez la vérité sur la France, sans filtre, allez à FranceOnFire.com et contribuez.

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Latest News

The mainstream media is still calling it a "student protest." On October 17, town halls across France were stormed and set on fire, about 3,000 shops were vandalized or looted, almost 1,000 police officers were injured and more than 2,500 people were arrested. A Paris synagogue was ransacked.

Rebel News is sending Alexa Lavoie and her videographer, Guillaume Roy, to France on Saturday, October 24, the day the mob says it is coming back for "Act Two." They will be in the streets from the first march to the last tear-gas canister, talking to the police, the shop owners and the rioters themselves, face to face and in French.

Two last-minute flights, a modest hotel and a security detail to keep them safe will cost at least $5,000, and we don't take a cent from the government to pay for it. Please chip in $25, $50 or $100 to fund our independent journalism and bring you the truth from France.

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Alexandra Lavoie

Quebec based Journalist

Alexa graduated with a degree in biology from Laval University. Throughout her many travels, she has seen political instability as well as corruption. While she witnessed social disorder on a daily basis, she has always been a defender of society’s most vulnerable. She’s been around the world several times, and now joins Rebel News to shed light on today’s biggest stories.

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