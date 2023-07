Le futur des musées: une poussée pour une agenda 'woke' suscite des inquiétudes

E-transfer (Canada):

Dans un récent développement, les politiciens poussent pour un changement significatif dans la mission des musées, galeries d'art, archives, sites patrimoniaux, jardins botaniques et zoos du Canada.

La proposition du ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, vise à incorporer l'équité et le changement climatique dans ces institutions, les transformant ainsi en plateformes de promotion d'une idéologie spécifique. La nouvelle politique devrait être introduite par le gouvernement libéral dans un proche avenir.

La Politique des musées canadiens, mise à jour pour la dernière fois en 1990, est considérée comme dépassée par les défenseurs du changement. Ils soutiennent que la politique actuelle ne prend pas en compte les évolutions importantes de la société canadienne, notamment la réconciliation avec les peuples autochtones, les questions d'équité, de diversité et d'inclusion, ainsi que la transformation numérique en cours.

Pour remédier à ces préoccupations, le gouvernement a organisé des consultations nationales sur la mise à jour de la politique des musées jusqu'en juin, avec des plans pour lancer la version mise à jour après 2023. Cependant, certaines régions, comme le Québec, ont déjà commencé à mettre en œuvre ces changements.

Récemment, une exposition familiale au Musée de la Civilisation au Québec a attiré l'attention. Parrainée par la Banque TD et Ubisoft, l'exposition, sous prétexte d'inclusion et d'équité, présentait une performance où un homme discutait du privilège blanc et se retrouvait complètement nu devant de jeunes enfants.

Ce reportage a soulevé des inquiétudes quant à l'exigence du consentement parental pour voir de telles expositions, malgré les affirmations du musée selon lesquelles un panneau d'avertissement est affiché à l'entrée.

En plus de l'exposition controversée, le musée a lancé une autre exposition axée sur le changement climatique. Cette exposition met en avant des produits, des sources d'énergie et des aliments considérés comme nuisibles à l'environnement, soulignant l'empreinte carbone des voyages et promouvant un concept urbain dense similaire aux "villes de 15 minutes". Il est ironique que cette exposition, critique envers les voyages et la consommation de viande en raison de leur impact sur la planète, ait été transportée depuis Londres et continuera d'être déplacée à l'aide de camions, de bateaux et d'avions. Une telle hypocrisie est évidente.

L'impact d'exposer les enfants à ces musées "woke," qui promeuvent des idées génératrices d'anxiété, ne doit pas être sous-estimé. Des études ont montré que 69 % de la génération Z ressent de l'anxiété après avoir consommé du contenu en ligne sur le changement climatique.

Mark Antczak, conseiller clinique enregistré et éducateur clinique chez Anxiety Canada, reconnaît la montée de "l'éco-anxiété" au cours de la dernière décennie, avec des craintes liées au réchauffement climatique et à la durabilité de notre planète devenant de plus en plus répandues. Il est préoccupant que nous exposions les enfants, qui devraient profiter de leur enfance et jouer, à la peur d'une planète en feu dans un avenir proche.