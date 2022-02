Ottawa police handing out warnings, fines for traffic violations to truckers

E-transfer (Canada): [email protected] - password RebelNews if required Cheques made out to Rebel News:

The Ottawa police have recently started handing out fines to truckers from the Freedom Convoy who are parked around the city. The fines are mostly for traffic violations and blocking intersections — oddly enough, truckers are claiming these fines often range in price depending on who issues them.

I went out to interview some of the truckers who've received fines and asked them what exactly was going on. Some of them told me the police had even been attempting to tow trucks with the drivers still inside the cab, which they consider is theft and an intimidation tactic. Most truckers I interviewed insist they will not be leaving, no matter how many fines they receive.

There have also been reports of trucks being vandalized and general mischief going on in the last few days, so I asked the truckers who they thought could be the culprits. According to a few of the truckers, some Antifa groups have been trying to stir trouble to make the truckers look bad and intimidate them — that too, does not seem to make them budge.

It will be interesting to see how things will unfold in the upcoming days, with Trudeau's invocation of the Emergencies Act and the Ottawa police handing out flyers to warn protesters that it's now time to either leave the place, or end up facing criminal charges.

To know everything about the convoy, please visit www.ConvoyReports.com

La police d'Ottawa a récemment commencé à distribuer des amendes aux camionneurs du Convoi de la liberté qui sont stationnés dans la ville. Les amendes concernent principalement des infractions au code de la route et le blocage d'intersections — curieusement, les camionneurs affirment que le prix de de ces amendes varie selon la personne qui les émet.

Je suis allé interroger certains des camionneurs qui ont reçu des amendes et leur ai demandé ce qui se passait exactement. Certains d'entre eux m'ont dit que la police avait même tenté de remorquer des camions avec les conducteurs toujours dans la cabine, ce qu'ils considèrent comme un vol et une tactique d'intimidation. La plupart des camionneurs que j'ai interrogés insistent sur le fait qu'ils ne partiront pas, quel que soit le nombre d'amendes qu'ils recevront.

On a également signalé des cas de vandalisme sur des camions et de méfaits en général au cours des derniers jours, j'ai donc demandé aux camionneurs qui, selon eux, pourraient être les coupables. Selon quelques-uns d'entre eux, certains groupes Antifa ont essayé de semer la zizanie pour donner une mauvaise image aux camionneurs et les intimider — cela non plus ne semble pas les faire bouger.

Il sera intéressant de voir comment les choses vont se dérouler dans les prochains jours, avec l'invocation par Trudeau de la Loi sur les mesures d'urgence et la distribution par la police d'Ottawa de pamphlets avertissant les manifestants qu'il est maintenant temps de soit quitter les lieux, ou de se retrouver face à des accusations criminelles.

Pour tout savoir sur le convoi, veuillez consulter le site www.ConvoyReports.com