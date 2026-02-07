« VIVA TRUMP ! » : Rebel News s'infiltre en secret dans la Cuba communiste

Quelques jours seulement après l’arrestation par les États-Unis du dictateur vénézuélien Nicolás Maduro, Alexa Lavoie et Efrain Monsanto de Rebel News sont entrés clandestinement dans l’un des pays les plus verrouillés au monde.

Se faisant passer pour des touristes, dissimulant leur identité et filmant dans des conditions où la moindre erreur aurait pu entraîner une arrestation ou pire. La situation sur place est encore plus grave que ce que nous anticipions.

Ce n’est absolument pas l’image que les autorités cubaines veulent montrer au monde.

Les Cubains que nous avons rencontrés nous ont parlé au prix d’un risque personnel énorme — simplement pour dire la vérité.

Leurs visages ont dû être floutés pour des raisons de sécurité, mais leurs paroles dévoilent la réalité que le régime cherche désespérément à cacher. Coupures d’électricité, pénuries alimentaires, peur et silence : voilà ce qui définit la vie sous la dictature depuis des décennies — et nous révélons tout.

Les médias d’État ne laisseront jamais ces voix s’exprimer.

Cette enquête a été menée en secret, dans des conditions dangereuses, avec des précautions extrêmes — tant pour nous que pour les Cubains qui nous ont fait confiance en nous partageant leur histoire.

Si vous pouvez nous aider à faire en sorte que ce reportage atteigne le plus de monde possible, cliquez ici ou rendez-vous sur LaVeriteSurCuba.com.