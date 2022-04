A deeper dive into the CBC's debunked convoy victim story

Voir plus bas sur la page pour la vidéo et l'article en français.

This is the second video to debunk the lies propagated by the CBC about the Martin Anglehart story. In this video, you will once again see that mainstream can't be trusted.

You can watch the first video of this series here, and be sure to follow our new website MediaFactCheck.ca for more of our upcoming reports debunking the mainstream media's lies.

Martin Anglehart testified that due to the convoy, he had spent over $13,000, but that unfortunately, only $2,000 was given to him in return. Here, I expose not only the man who admitted to being a former scam artist, but also his financial lies about the Freedom Convoy in Ottawa.

Many people have come to me to testify how they came to know Anglehart and how they were led to give him money.

A highly tumultuous video on these people's revelations concerning Martin Anglehart and the false truths that have been presented by the CBC.

Ceci est la deuxième vidéo afin de démystifier les mensonges propagés par la CBC à propos de l’histoire de Martin Anglehart. Dans cette vidéo, vous allez prendre conscience que nous ne pouvons faire confiance aux grands médias.

Vous pouvez voir la première vidéo de cette série ici, et assurez-vous de suivre notre nouveau site web MediaFactCheck.ca pour tous nos reportages à venir où nous allons déboulonner les mensonges propagés par les médias grand public.

Martin Anglehart a témoigné que dû au convoi, ce dernier avait dépensé plus de 13 000$, mais que malheureusement, seulement 2 000$ lui avait été donné en retour. Ici, j’expose non seulement l’homme qui s’avoue lui-même être un ancien arnaqueur, mais également ses mensonges financiers par rapport au convoi de la liberté d’Ottawa.

Plusieurs personnes sont venues à moi afin de me témoigner comment ils ont connu Martin et comment ils ont été amenés à lui donner des montants d’argent.

Une vidéo hautement tumultueuse sur les révélations de ces personnes concernant Martin Anglehart et les fausses vérités qui ont été présentées par la CBC.