ALTO : des agriculteurs de Mirabel dénoncent un projet opaque et destructeur

Alors que le projet de train à grande vitesse ALTO continue de susciter des questions, des agriculteurs de Mirabel sonnent l’alarme. Rencontrée à Montréal lors du congrès du Parti libéral du Canada, Lise Beauchamp, productrice agricole, affirme que plusieurs fermes pourraient être lourdement affectées par le tracé envisagé.

« On a déjà été expropriés pour l’aéroport, donc on sait c’est quoi des expropriations », rappelle-t-elle, faisant référence au traumatisme laissé par le projet de l’aéroport de Mirabel. Selon elle, le problème ne se limite pas à une bande de terrain expropriée. « On nous dit qu’on va nous exproprier 60 mètres. Ce n’est pas là le dommage. Le dommage est vraiment l’accès », explique-t-elle.

Contrairement à un train conventionnel, un TGV ne permettrait pas de passages à niveau. Beauchamp craint donc que les agriculteurs soient forcés de faire « des détours de 30, 40, 50 kilomètres » pour accéder à leurs champs ou nourrir leurs animaux. « Là, si nos terres sont coupées […] ça ne devient plus réalisable », dit-elle.

Elle dénonce aussi un manque de transparence. « Comment on n’est pas consultés, comment tout se fait… Ce n’est pas transparent », affirme-t-elle. Déjà, des producteurs auraient reçu des demandes d’accès à leurs terres pour effectuer des analyses. « Quand on reçoit des avis qu’on veut faire des tests de sol, on se doute bien d’où est-ce que le projet de TGV va passer », ajoute-t-elle.

La controverse politique s’ajoute au dossier. Le ministre François-Philippe Champagne s’est récusé du projet, alors que sa conjointe occupe un poste élevé lié à ALTO. Interrogée sur l’éthique de la situation, Beauchamp répond : « Il y a beaucoup de choses qui nous inquiètent, dont celle-là. »