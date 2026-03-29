Budget du Québec : “Rien de sobre là-dedans”, dénonce Nicolas Gagnon

Alors que le gouvernement Legault présente son budget 2026-2027 comme étant « responsable » et « sobre », plusieurs voix s’élèvent pour dénoncer une tout autre réalité. En entrevue, Nicolas Gagnon, directeur Québec de la Fédération canadienne des contribuables, n’hésite pas à qualifier l’exercice budgétaire de décevant, pointant du doigt un manque de courage politique et un fardeau croissant pour les contribuables.



D’entrée de jeu, Nicolas Gagnon rejette la prémisse même du gouvernement. « On dit que c’est un budget qui est sobre, mais la réalité, c’est qu’il n’y avait absolument rien de sobre là-dedans », tranche-t-il. Selon lui, le principal constat est clair : « on a décidé de rien donner aux contribuables », notamment en l’absence de toute baisse d’impôt ou allègement fiscal.

Au-delà de cette absence de répit, le directeur souligne l’ampleur du déficit, évalué à 8,6 milliards de dollars. « On s’enfonce dans le rouge, on accumule un énième déficit », insiste-t-il, rappelant que cette dette devra ultimement être payée par les Québécois. Il ajoute que la situation est d’autant plus préoccupante que la dette a explosé sous la CAQ, passant de 199 à 272 milliards de dollars en quelques années.

Pour Nicolas Gagnon, ce budget est le symptôme d’un problème plus profond : « il n’y a plus de marge de manœuvre parce qu’on a décidé de faire preuve de courage trop tard » . Il critique notamment les concessions accordées au secteur public en 2023, jugées « beaucoup trop coûteuses » pour les finances de l’État.

Même les mesures présentées comme positives sont nuancées. Bien qu’il reconnaisse une réduction de certains postes dans la fonction publique, il souligne qu’ « on coupe à droite, mais on embauche à gauche », ce qui annule tout réel gain pour les contribuables.

Finalement, Gagnon estime que le Québec se dirige vers des choix difficiles. « Ça va demander des sacrifices », prévient-il, évoquant le risque de hausses d’impôts ou de compressions futures. Pour lui, une chose est claire : ce budget laisse les Québécois « sur leur faim ».