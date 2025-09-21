McGill : Mandana Javan dénonce l’islamo-gauchisme

Elle affirme que la cause palestinienne est instrumentalisée comme prétexte pour normaliser l’antisémitisme et faire avancer l’islamisation au Québec.

Guillaume Roy
  September 21, 2025

Le 14 septembre 2025, devant l’université McGill, une commémoration a eu lieu pour marquer le troisième anniversaire de la mort de Mahsa Amini, cette jeune Iranienne tuée par la police des mœurs à Téhéran pour une simple mèche de cheveux. L’événement a réuni des militants, dont Mandana Javan, connue pour ses prises de position en faveur de la laïcité.

Elle a dénoncé ce qu’elle appelle l’« islamo-gauchisme » sur les campus, rappelant notamment les campements anti-israéliens qui, même s’ils sont maintenant terminés, ont duré plusieurs semaines et symbolisé, selon elle, une complaisance des autorités. Elle affirme que la cause palestinienne est instrumentalisée comme prétexte pour normaliser l’antisémitisme et faire avancer l’islamisation au Québec.

Elle a rappelé que le hijab est, selon elle, un symbole politique imposé par la pression communautaire, et que la loi 21 reste essentielle pour protéger la neutralité des institutions. Le rassemblement a aussi souligné les parallèles avec Concordia, autre foyer d’idéologies islamistes.

Son message final : la laïcité doit être défendue pour protéger les droits des femmes et empêcher que l’histoire de pays comme l’Iran, l’Afghanistan ou le Liban ne se répète ici au Québec.

Guillaume Roy

