Prison pour avoir exposé un événement drag destiné aux enfants?

L’activiste français Yohan Pawer affirme risquer jusqu’à un an de prison et 45 000 € d’amende après avoir dénoncé ce qu’il décrit comme la sexualisation d’enfants lors d’un événement drag à Nice. Fondateur du collectif Eros, il dit vouloir défendre les enfants contre le militantisme LGBT+ de gauche et promet de se battre « jusqu’au bout ».

Alexandra Lavoie
  |   June 25, 2026   |   News Analysis   |   Be the first to comment

L’activiste français Yohan Pawer affirme qu’il risque une peine de prison ainsi qu’une amende de 45 000 € après avoir dénoncé ce qu’il décrit comme la sexualisation des enfants lors d’un événement à thématique drag à Nice, en France.

Pawer, fondateur du collectif Eros, affirme que son militantisme a commencé en 2024 après avoir « infiltré un club de drag queens » où, selon lui, des « drag queens lisaient des histoires à des enfants de 5 ans dans les écoles ».

« J’ai fait une caméra cachée », a-t-il expliqué. « Et à l’époque, ça avait fait un énorme buzz en France. »

Selon Pawer, cette controverse a aussi révélé une réalité politique que plusieurs refusent d’admettre : « Beaucoup de gens pensent que l’homosexualité, quand on est homosexuel, on est de gauche. Non, il y a aussi des homosexuels de droite. »

Cette expérience l’a mené à créer Eros, un collectif d’homosexuels opposés au militantisme LGBT de gauche.

« C’est là qu’Eros est né », a-t-il dit.

Aujourd’hui, Pawer affirme être visé par une enquête après avoir dénoncé un « pique-nique drag queen » qui aurait été promu auprès d’enfants dès l’âge de cinq ans.

Il soutient que les animateurs auraient utilisé un langage sexuel adulte et qu’il y avait « des stands avec des livres pornographiques », pendant que « des enfants couraient juste à côté ».

« Pour avoir dénoncé ça, je risque un an de prison et 45 000 € d’amende », a-t-il déclaré. « C’est extrêmement grave. »

Selon Pawer, la plainte aurait été déposée par le Planning familial de Nice ainsi qu’un groupe LGBT local pour « diffamation et injure publique ».

Mais il insiste : « Nous avons toutes les preuves. »

« Ce que je dénonce, c’est que le monde des enfants doit rester le monde des enfants », a affirmé Pawer. « Pourquoi les adultes viennent-ils dans le monde des enfants? »

Il affirme que la France est en train d’être engloutie par le « wokisme », ajoutant que « le gouvernement est complice » et « ferme les yeux ».

Pawer dit qu’il entend se battre dans ce dossier.

« Il est hors de question que je me taise », a-t-il déclaré. « Je me battrai jusqu’au bout. »

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Alexandra Lavoie

Quebec based Journalist

Alexa graduated with a degree in biology from Laval University. Throughout her many travels, she has seen political instability as well as corruption. While she witnessed social disorder on a daily basis, she has always been a defender of society’s most vulnerable. She’s been around the world several times, and now joins Rebel News to shed light on today’s biggest stories.

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