Pro-régime islamique vs Iraniens en quête de liberté à Montréal

Le vidéaste de Rebel News, Guillaume Roy, a observé le contraste saisissant. Les groupes pro-régime dénoncent les frappes américaines et israéliennes, tandis que les manifestants anti-régime appellent à agir contre la brutale dictature des mollahs, qui persécute les civils depuis des décennies.

« Nous pouvons parler librement ici. Nous avons le soutien de la police et du gouvernement. »

La marche de la diaspora perse, était une démonstration vibrante et positive en faveur de la liberté iranienne. Il s’agissait de la 11ᵉ grande marche à Montréal depuis début 2026, commémorant plus de 30 000 civils tués lors des manifestations en Iran en janvier dernier. L’événement coïncidait avec Nowruz, célébré avec des tables Haft-Seen symbolisant la santé, la prospérité et l’espoir.

La journée a également mis en lumière l’impact des coupures d’internet en Iran, qui empêchent les familles de communiquer et de s’organiser en toute sécurité. Les participants ont exprimé une profonde inquiétude pour leurs proches en Iran, notant que les célébrations du Nowruz par la diaspora étaient plus sobres en raison des troubles en cours.

« Les Iraniens adorent danser et chanter. Mais cette année, nous n’avons pas pu célébrer. Mon père est en Iran et je n’ai pas eu de nouvelles depuis plusieurs jours. C’est une inquiétude constante », a déclaré un autre manifestant.

La manifestation pro-régime regroupait une foule syndicale et islamo-gauchiste brandissant des drapeaux de la République islamique d’Iran et des drapeaux palestiniens. Parmi les participants figuraient deux députés controversés du Québec : Alexandre Boulerice, député NPD flirtant désormais avec Québec Solidaire, et Haroun Bouazzi, connu pour ses propos incendiaires sur le racisme systémique. Une bannière de Québec Solidaire était également visible, malgré le fait que le parti s’en soit publiquement distancié.

En résumé, le week-end a illustré les profondes divisions au sein de la communauté iranienne de Montréal : d’un côté, des pro-régime de gauche et islamistes ; de l’autre, des Iraniens épris de liberté défendant les droits humains. Rebel News continue de couvrir ces événements, mettant en lumière les perspectives de ceux qui risquent tout pour la liberté dans leur pays d’origine.