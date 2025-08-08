RÉCOMPENSE DE 1 000 $ : Aidez-nous à identifier ce criminel !

Rebel News cherche à identifier le criminel responsable de cet acte inacceptable, survenu lors d’un événement religieux pacifique. Vous pouvez signaler cet individu de manière confidentielle sur FindTheThug.com.

Sean Feucht est un artiste et pasteur américain qui parcourt le monde pour animer des services de louange et partager son message à travers la musique.

Comme on pouvait s’y attendre, les médias traditionnels financés par l’État ont rapidement sauté sur l’occasion pour le diaboliser, en utilisant les termes habituels : pro-Trump, pro-vie, anti-LGBTQ, promoteur de valeurs traditionnelles... Bref, le portrait classique d’un chrétien conservateur. N’oublions pas qu’il avait déjà été invité à la Maison-Blanche sous Donald Trump.

Il y a quelques années, Sean Feucht était peu connu. Aujourd’hui, il est devenu viral, notamment en raison des tentatives répétées des médias pour annuler ses événements et discréditer son message.

La Ville de Montréal a émis une amende de 2 500 $ contre l’église pour avoir tenu l’événement sans autorisation officielle. Cette amende a été remise le 5 août, et The Democracy Fund représente maintenant l’église pour contester cette sanction.

Pendant l’événement, des manifestants se sont rassemblés à l’extérieur de l’église. Mais un individu est allé beaucoup plus loin : il est entré à l’intérieur, a allumé deux bombes fumigènes et les a lancées en direction de Sean Feucht. Des dégâts matériels ont été causés à l’église, bien que l’étendue complète reste à évaluer.

Le Service de police de Montréal a confirmé qu’aucune arrestation n’a encore été effectuée et que l’enquête est en cours.

Nous offrons une récompense de 1 000 $ à quiconque peut nous aider à identifier cet homme. Votre identité restera strictement confidentielle. Même si vous le connaissez personnellement — un ami, un proche — vous pouvez transmettre l’information de manière anonyme et recevoir la récompense.

Contactez Alexandra Lavoie à : [email protected]

Visitez : FindTheThug.com

Ou utilisez notre ligne de signalement : [email protected]

Partagez cette vidéo massivement pour nous aider à retrouver cet individu.