Stéphane Lachance s’attaque au projet controversé du tramway

Le projet de tramway à Québec est en train de devenir l’un des plus grands paris financiers de l’histoire de la province — et ce sont les contribuables qui risquent d’en payer le prix pendant des décennies.

Avec une facture qui grimpe maintenant autour de 12 à 13 milliards de dollars, les inquiétudes sont de plus en plus nombreuses : dépassements de coûts quasi inévitables, dette publique qui explose, et des entreprises locales qui pourraient souffrir pendant des années de travaux. Et ce n’est pas tout.

Congestion accrue, citoyens expropriés, arbres centenaires abattus… c’est tout le visage de notre ville qui est en train de changer — et pas nécessairement pour le mieux.

Tout ça, pour un projet dont la rentabilité et l’efficacité demeurent encore largement débattues. Le plus préoccupant?

Il n’y a pas de véritable acceptabilité sociale. De nombreux citoyens ont le sentiment de ne pas être écoutés — et pourtant, le maire Bruno Marchand continue d’aller de l’avant.

Pire encore : la Ville lance des travaux préparatoires sans financement entièrement sécurisé, ni approbation finale complète du projet… pendant que les coûts continuent d’augmenter.

Ce n’est plus simplement un projet de transport.

C’est une question de transparence, de priorités… et de respect des citoyens. Aujourd’hui, de plus en plus de Québécois demandent une chose simple: être entendus.

Signer la pétition, c’est envoyer un message clair:

Nous voulons des réponses, de la transparence, une réévaluation du projet et, surtout, un arrêt complet des travaux préparatoires tant et aussi longtemps que le projet n’est pas approuvé et que le financement n’est pas sécurisé.

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