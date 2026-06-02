Arrestation musclée durant une manifestation anti-Israël à Valleyfield

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC — Une vidéo devenue virale soulève de sérieuses questions sur l’intervention de la Sûreté du Québec lors d’une manifestation anti-Israël tenue le week-end dernier devant l’usine General Dynamics. On y voit André Therrien, un résident de la région venu exprimer son opposition au cortège, être plaqué au sol et arrêté par les policiers.

https://twitter.com/l3v1at4an/status/2061111929184088445?s=46

Accusé de voie de fait et d’entrave au travail d’un agent de la paix, M. Therrien rejette catégoriquement ces allégations et affirme n’avoir fait qu’exercer son droit de manifester.

Rencontré par Rebel News, André Therrien raconte s’être présenté sur place pour contre-manifester lorsque le défilé a quitté les abords de l’usine pour traverser un secteur résidentiel.

Photo published on @genocide_dienamics instagram

« Moi, j’étais prêt à contre-manifester pour leur dire : "Allez-vous-en" », explique-t-il. Selon lui, la situation s’est rapidement envenimée lorsqu’il s’est placé devant le cortège. « Je suis resté figé comme un poteau. J’ai dit : moi, je bouge pas. Je touche à personne. »

Therrien affirme que les manifestants ont fini par contourner sa position avant que les policiers interviennent pour le déplacer. Il soutient que les agents lui auraient indiqué agir pour sa sécurité.

« Le policier m’a dit : "On est là pour vous sécuriser." J’ai répondu : "Vous êtes là pour me sécuriser? Venez me sécuriser en avant du peloton." »

Quelques instants plus tard, affirme-t-il, les policiers l’auraient projeté au sol.

« Ils m’ont pris, ils m’ont mis à terre, puis j’ai subi les coups de la police. »

Concernant les accusations portées contre lui, M. Therrien est catégorique :

« J’en ai pas fait. Je menace pas personne. J’ai pas insulté aucun policier. »

Update: the SQ has since sent an additional, modified version of its first statement.



They removed the boilerplate pandemic language.



The core police position remains unchanged. The SQ says Therrien was arrested for "voie de fait et entrave" which are assault and obstruction,… pic.twitter.com/YdRHs4YFHN — Natasha Montreal (@NatashaMontreal) June 1, 2026

La Sûreté du Québec maintient pour sa part que l’intervention était justifiée et précise que tout usage de la force fait l’objet d’une révision interne. Entre-temps, M. Therrien a déposé une plainte en déontologie policière.

« Le seul moyen que j’ai, c’est de parler et de répandre le mot », conclut-il. « Je suis un patriote. On ne viendra pas m’écoeurer ici. »