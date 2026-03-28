« C’est scandaleux et inacceptable », dénonce Julien Corona

En entrevue, Julien Corona, directeur des communications stratégiques et des relations publiques du Centre pour Israël et les affaires juives (CIJA), tire la sonnette d’alarme et dénonce une situation qu’il juge préoccupante pour l’ensemble de la société québécoise.

L’affaire de Mai Abdulhadi, dont les accusations criminelles ont été abandonnées après la complétion d’un ‘programme’, illustre selon Julien Corona un problème plus large. « C’est scandaleux, inacceptable et ça constitue une nouvelle preuve qu’à Montréal, des actes antisémites […] n’auront pas de conséquences malgré la gravité des faits », affirme-t-il .

Pour lui, le problème dépasse un cas isolé. Il évoque « une accumulation générale, une succession, un trend […] [qui] crée un climat d’impunité » où « des agitateurs extrémistes se sentent enhardis ».

Ce manque de conséquences enverrait, selon lui, un message dangereux : « créer le désordre et le chaos, c’est acceptable ».

Corona insiste sur la nécessité d’appliquer rigoureusement les lois existantes. « Le droit canadien, il est clair et précis […] Il faut qu’il soit appliqué », martèle-t-il. Sans cela, prévient-il, « on crée les conditions pour faire en sorte que notre société va […] plus de violence, moins de respect de la loi ».

Le directeur du CIJA souligne également l’impact sur le climat social : « pas uniquement des gens de la communauté juive se disent : est-ce que Montréal est fait encore pour moi ? ». Une inquiétude qui, selon lui, devrait interpeller l’ensemble des décideurs politiques.

Malgré une « bonne collaboration avec le SPVM », Corona estime que « plus doit être fait » pour freiner la montée des tensions et restaurer « la paisibilité publique ».

Pour lui, l’enjeu est clair:préserver le contrat social et les valeurs fondamentales du Québec.