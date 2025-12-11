Vendredi soir, un homme de 45 ans a foncé dans une foule réunie pour l’illumination de Noël sur la place Schoelcher, à Sainte-Anne, en Guadeloupe.

Environ 400 personnes, dont de nombreuses familles, étaient présentes lorsque le conducteur — qui se trouvait apparemment sous l’influence de l’alcool et du cannabis — a percuté des gens qui faisaient la file devant un camion de restauration.

Heureusement, personne n’a perdu la vie.

Mais selon les autorités locales, 19 personnes ont été blessées, dont plusieurs enfants. On m’a rapporté qu’un enfant a dû être extrait de dessous le véhicule avant d’être transporté à l’hôpital avec d’autres victimes.

Lorsque la nouvelle a éclaté, des rumeurs ont circulé évoquant un attentat terroriste. Après avoir parlé avec des habitants, il est toutefois clair que ce n’était pas le cas. Bien que certains résidents aient déjà quitté la Guadeloupe pour rejoindre des groupes jihadistes, ceux à qui j’ai parlé affirment que cet incident n’avait aucune motivation politique ou idéologique.

Les autorités poursuivent leur enquête pour examiner le profil du conducteur et déterminer les circonstances exactes qui ont mené à cette tragédie. Les résidents soulignent que cet événement marquera durablement la communauté, et les inquiétudes concernant la consommation d’alcool et de drogues sur l’île sont bien réelles.

Je suis venu ici pour vérifier les faits et contrer la désinformation qui circule en ligne.

