Montréal pleure ses héros, les médias cachent la vérité

Jeudi soir, à Montréal, la communauté s’est réunie pour rendre hommage à deux hommes qui devraient encore être en vie.

Le policier Mohamed Lamine Benredouane a perdu la vie dans l’exercice de ses fonctions lors de l’attaque survenue dans un quartier à forte population juive de Montréal. Michel Mizrachi, une figure bien connue et appréciée du voisinage, décrit par tous comme un homme chaleureux et généreux, a lui aussi été tué après avoir couru vers le danger pour protéger les autres. Selon plusieurs témoins, il aurait sauvé au moins cinq personnes, dont des femmes et des enfants, avant d’être mortellement atteint.

Des dizaines de personnes se sont rassemblées pour leur rendre hommage. Deux campagnes GoFundMe ont été lancées afin de soutenir les familles des victimes. Le constable Benredouane laisse derrière lui une épouse enceinte ainsi qu’un jeune enfant.

Les personnes avec qui j’ai discuté étaient profondément attristées, mais aussi très lucides. Un homme m’a confié que Michel Mizrachi n’était pas simplement un voisin, mais un frère. Un autre a souligné que le fait qu’un policier musulman ait donné sa vie pour protéger les résidents d’un quartier juif démontrait qu’au sein de cette communauté, les gens continuent de veiller les uns sur les autres, peu importe leurs origines.

« Nous sommes tous les fils d’Abraham », m’a lancé un participant. « Nous devons nous rassembler. »

Ce message d’unité résonnait partout durant la soirée. Mais un autre sentiment était également omniprésent : la colère face à la façon dont cette histoire a été couverte.

Le tireur a laissé derrière lui un manifeste de 104 pages. CBC, CTV, Global News et CityNews en ont tous reçu une copie. Qu’ont-ils retenu? Qu’il s’agissait d’un simple « incel » d’extrême droite. Cette présentation est trompeuse.

Le manifeste décrit plutôt un révolutionnaire communiste radical qui exprimait une haine profonde, non seulement envers les femmes, mais envers l’humanité dans son ensemble. Il écrivait explicitement vouloir détruire ce qu’il appelait le « haut capitalisme » et abolir toute monnaie privée. Le document contient également de nombreux passages antisémites et anti-occidentaux. Il y demande même à ses lecteurs vivant dans des pays non occidentaux de ne pas commettre d’actes violents, affirmant que son objectif était exclusivement de déstabiliser l’Occident.

Les médias traditionnels ont passé ces éléments sous silence. Rebel News a publié le manifeste dans son intégralité et a rapporté son contenu réel — non pas pour en faire la promotion, mais parce que les Canadiens méritent de connaître la vérité.

Plusieurs personnes rencontrées à la veillée m’ont affirmé avoir lu le manifeste elles-mêmes. Elles se sont dites choquées, autant par son contenu que par le choix délibéré des médias traditionnels d’en cacher des aspects importants.

L’un des participants l’a résumé ainsi :

« Ce n’est pas nouveau… Dans les médias, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas exactement très transparentes, et il y a beaucoup plus d’antisémitisme que les gens ne le pensent. »

Deux hommes sont morts. Une communauté est en deuil. Et pourtant, une partie de la presse continue de présenter une version incomplète de cette histoire.