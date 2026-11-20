Le 11 novembre dernier, pour la première fois, les aumôniers des Forces armées canadiennes n’ont pas pu prier lors des cérémonies officielles du jour du Souvenir.

En cause : une instruction militaire en vigueur depuis le 29 juillet 2026. Lors des événements officiels, l’aumônier doit maintenant offrir une « réflexion spirituelle », sans aucune référence à Dieu. Les pratiques spirituelles autochtones restent toutefois permises à des fins culturelles et éducatives.

Le 8 novembre 2024, la Chambre des communes avait pourtant adopté à l’unanimité une motion demandant qu’aucun aumônier ne soit sanctionné pour avoir prié en public. Questionné aux Communes, le ministre de la Défense, David McGuinty, a défendu l’instruction au nom de la diversité.

Une pétition qui demande l’abrogation de l’instruction a recueilli plus de 15 000 signatures en deux semaines.

Jean Tremblay a été maire de Chicoutimi puis de Saguenay pendant 20 ans. Il s’est battu jusqu’en Cour suprême pour garder la prière au conseil municipal et a perdu en 2015. Ce jugement est d’ailleurs cité dans la nouvelle instruction.

« Alors là, tu vois vraiment qu’on ne veut plus voir Dieu », a-t-il dit à la journaliste de Rebel News Alexandra Lavoie. Il qualifie la directive d’« arrogante » : « J’aurais aimé qu’ils fassent un référendum auprès des militaires. Je suis convaincu qu’ils n’auraient pas dit oui. »

Le gouvernement invoque la neutralité et le respect des militaires non croyants. M. Tremblay n’y croit pas : « Ce n’est pas de la neutralité, c’est la victoire des athées. On a le droit d’être respectés, nous aussi. »

Depuis 1919, le Canada honore ses soldats tombés avec une prière. Plusieurs d’entre eux reposent sous une croix blanche.

Est-ce qu’on respecte encore leur mémoire en les honorant sans prière ?