Prière interdite au jour du Souvenir : l’ancien maire de Saguenay monte au front
Depuis juillet, les aumôniers des Forces armées canadiennes ne peuvent plus prononcer le mot « Dieu » lors des cérémonies officielles. L’ancien maire de Saguenay, Jean Tremblay, dénonce une décision « arrogante ».
Le 11 novembre dernier, pour la première fois, les aumôniers des Forces armées canadiennes n’ont pas pu prier lors des cérémonies officielles du jour du Souvenir.
En cause : une instruction militaire en vigueur depuis le 29 juillet 2026. Lors des événements officiels, l’aumônier doit maintenant offrir une « réflexion spirituelle », sans aucune référence à Dieu. Les pratiques spirituelles autochtones restent toutefois permises à des fins culturelles et éducatives.
Le 8 novembre 2024, la Chambre des communes avait pourtant adopté à l’unanimité une motion demandant qu’aucun aumônier ne soit sanctionné pour avoir prié en public. Questionné aux Communes, le ministre de la Défense, David McGuinty, a défendu l’instruction au nom de la diversité.
Une pétition qui demande l’abrogation de l’instruction a recueilli plus de 15 000 signatures en deux semaines.
Jean Tremblay a été maire de Chicoutimi puis de Saguenay pendant 20 ans. Il s’est battu jusqu’en Cour suprême pour garder la prière au conseil municipal et a perdu en 2015. Ce jugement est d’ailleurs cité dans la nouvelle instruction.
« Alors là, tu vois vraiment qu’on ne veut plus voir Dieu », a-t-il dit à la journaliste de Rebel News Alexandra Lavoie. Il qualifie la directive d’« arrogante » : « J’aurais aimé qu’ils fassent un référendum auprès des militaires. Je suis convaincu qu’ils n’auraient pas dit oui. »
Le gouvernement invoque la neutralité et le respect des militaires non croyants. M. Tremblay n’y croit pas : « Ce n’est pas de la neutralité, c’est la victoire des athées. On a le droit d’être respectés, nous aussi. »
Depuis 1919, le Canada honore ses soldats tombés avec une prière. Plusieurs d’entre eux reposent sous une croix blanche.
Est-ce qu’on respecte encore leur mémoire en les honorant sans prière ?
Alexandra Lavoie
Quebec based Journalist
Alexa graduated with a degree in biology from Laval University. Throughout her many travels, she has seen political instability as well as corruption. While she witnessed social disorder on a daily basis, she has always been a defender of society’s most vulnerable. She’s been around the world several times, and now joins Rebel News to shed light on today’s biggest stories.https://www.protectalexa.com/