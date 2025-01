Confronter des militants pro-Hamas concernant des allégations de menaces de mort

Montréal connaît une inquiétante montée de l’activisme pro-Hamas, avec des manifestations qui dégénèrent en provocations flagrantes et en menaces. Ce qui avait commencé comme des rassemblements s’est transformé en démonstrations publiques d’antisémitisme, en glorification du terrorisme et en comportements provocateurs.

HAPPENING NOW: The pro-Hamas group Montreal4Palestine performs an Islamic prayer in front of the Notre-Dame Cathedral in Montreal. What a disgrace... pic.twitter.com/P4StA5nLEI — Guillaume Roy (@guillaum3roy) December 8, 2024

Les manifestants, enhardis par l’absence de conséquences, affichent désormais ouvertement des épinglettes et des pancartes en soutien au Hamas — une organisation désignée comme terroriste au Canada et responsable des attaques du 7 octobre 2023 contre Israël. Certaines de ces manifestations ont dégénérés en violences contre des journalistes, y compris moi-même et mon collègue Guillaume Roy, et certains manifestants auraient proféré des menaces de mort.

WATCH: Ziad Mowafy, a notorious anti-Israel agitator we’ve repeatedly encountered, was caught on camera issuing death threats in Arabic against @YosephHaddad during a Jewish student-organized conference at Concordia University on December 3 2024. He was also involved in the… pic.twitter.com/bs3uh40AfI — Guillaume Roy (@guillaum3roy) January 3, 2025

Une figure clé de ces manifestations est Ziad Mowafy, un nom qu’il utilise sur les réseaux sociaux. La fin de semaine dernière, il a été aperçu masqué, jouant le rôle de bénévole pour la sécurité des manifestations. Mowafy a été lié à plusieurs incidents, notamment le doxxing de journalistes et la facilitation d’attaques violentes. Dans une vidéo, il est vu en train de menacer Yoseph Haddad, un journaliste arabo-israélien, lors d’un discours à l’Université Concordia.

According to a translated post by @l3v1at4an, Ziad Mowafy allegedly said this during a Jewish student-organized conference at Concordia University on December 3, 2024:

''At @Concordia : "I will eliminate your mother from existence."A Hamas loyalist tells @YosephHaddad that he… pic.twitter.com/g96AmdX01o — Guillaume Roy (@guillaum3roy) January 3, 2025

Une autre figure préoccupante est Sara Al-Khatib, une ancienne membre de 24 ans de SPHR Concordia, un groupe tristement célèbre pour avoir distribué un pamphlet de programme jeunesse arborant une AK-47. Al-Khatib est aujourd’hui porte-parole de « Montréal4Palestine », un groupe anti-Israël invité à s’exprimer lors de la Semaine de sensibilisation musulmane — un événement financé par le gouvernement canadien et soutenu par des entités politiques, notamment le Parti libéral du Canada et Québec Solidaire à l’échelle provinciale.

Malgré ces provocations et menaces explicites, les dirigeants locaux, y compris la mairesse de Montréal Valérie Plante, sont restés en grande partie silencieux. Cela soulève des questions cruciales : pourquoi l’argent des contribuables finance-t-il des événements liés à des individus tenant des discours antisémites et pro-Hamas ? Et pourquoi aucune responsabilité légale n’a-t-elle été engagée à l’encontre de militants comme Ziad Mowafy ?