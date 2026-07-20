Dans l’enfer des sans-abris à Montréal

Les tentes, les biens abandonnés et les campements improvisés sont de plus en plus fréquents, alors que les gouvernements consacrent des milliards de dollars à différents programmes sociaux, tandis que de nombreux Canadiens vulnérables demeurent sans logement stable ni accès à des traitements.

Plusieurs personnes en situation d’itinérance à Montréal ont expliqué comment la dépendance, la hausse des loyers, l’incarcération et leurs propres choix les avaient poussées dans la rue.

« J’avais un logement, mais je n’ai pas fait ce que j’avais à faire. Ça m’a tout coûté », a confié une personne en situation d’itinérance à Rebel News. Une autre a reconnu que la consommation de drogues avait contribué à son itinérance, sans toutefois en être la seule cause. « Ça a contribué, oui. Bien sûr. Mais ce n’était pas la seule raison. »

Les entrevues ont également révélé pourquoi certaines personnes refusent de rester dans les refuges, malgré les dangers liés au fait de dormir dehors.

« Parce qu’on ne veut rien savoir des refuges », a expliqué un homme, évoquant les horaires imposés pour les repas, les douches et les couvre-feux. « J’ai 57 ans, tu ne vas pas me dire quoi faire. »

D’autres ont parlé de vols, de conditions dangereuses et d’employés qui, selon eux, ne seraient pas suffisamment formés pour intervenir lors de surdoses. Un résident affirme avoir perdu « entre 20 000 et 30 000 $ de biens » qui lui auraient été volés pendant deux années passées dans un refuge.

La consommation de drogues demeure très visible dans les campements. Une personne a reconnu : « Je consomme un peu de cannabis et un peu de speed », tandis qu’une autre a admis consommer des drogues dures et pouvoir rester éveillée pendant plusieurs jours.

Rebel News a également interrogé les résidents au sujet des politiques dites de « réduction des méfaits ». Lorsqu’on lui a demandé si le fait de fournir gratuitement des drogues aidait réellement les consommateurs, une personne a répondu : « Non. Honnêtement, non. »

À l’approche de l’hiver, plusieurs affirment qu’ils resteront dehors.

« On a toujours peur de l’hiver », a déclaré un résident. « Sinon, on va renforcer les tentes. »

Ces témoignages dressent le portrait sombre d’un système qui peine à faire passer les personnes de la simple survie vers le rétablissement, la stabilité et la réintégration dans la société.