Des manifestants anti-Trump affirment que Cuba est une démocratie !

Malgré l’importante communauté cubaine du Québec, aucun membre de celle-ci ne semblait manifester aux côtés des marxistes et des socialistes à Montréal.

À l’extérieur du consulat des États-Unis à Montréal, un petit groupe de manifestants, bruyant mais peu nombreux, s’est rassemblé pour dénoncer ce qu’ils ont qualifié d’« intervention » américaine et de « blocus » continu contre Cuba.

Nous avons approché les manifestants pour leur demander ce qu’ils revendiquaient, mais plusieurs ont réagi avec une hostilité immédiate. « Nous ne voulons pas parler », a lancé une personne, interrompant quelqu’un en pleine phrase alors qu’il commençait à dire : « Les États-Unis sont compli… Oh. » Lorsque nous avons questionné cette interruption — « Vous ne pouviez pas le laisser parler ? » — la réponse a été sèche : « Non, désolé. » Une autre personne a mis fin à l’échange avec un « Bye, bye ! »

Parmi ceux qui ont accepté de s’exprimer, un manifestant a affirmé qu’il s’opposait « à l’intervention et au blocus américain actuellement imposé à Cuba », soutenant que cela « empêche Cuba de recevoir du pétrole ». Il a ajouté : « Je soutiens la révolution socialiste à Cuba », et a affirmé que « le gouvernement canadien est tout aussi mauvais que le gouvernement américain ».

En évoquant des perturbations liées aux pénuries de carburant, il a soutenu que les annulations de vols étaient expliquées de manière malhonnête : « Ils ne disent rien au sujet des vols qui ont été annulés… mais ce n’est pas vrai. »

D’autres ont directement ciblé les médias. « Vous ne savez même pas pourquoi nous sommes ici aujourd’hui ? » a lancé une femme. « Depuis un mois, vous ne savez pas pourquoi nous sommes ici ? » Elle a ensuite ordonné : « Veuillez circuler, madame. Je n’ai plus de patience. Je n’ai plus de patience pour les gens des médias. » Une autre personne nous a accusés d’inconduite : « Vous me harcelez, madame », avant d’ajouter : « Je n’ai rien à dire. »

Lorsqu’on leur a demandé si des Cubains étaient présents, plusieurs participants ont simplement répondu : « Non. »

Malgré l’importante communauté cubaine du Québec, aucun membre de celle-ci ne semblait manifester aux côtés des marxistes et des socialistes. La division s’est accentuée au sujet d’une éventuelle intervention : un manifestant a déclaré qu’« une intervention américaine serait criminelle… horrifiante… mortelle », tandis qu’un autre a affirmé : « C’est un génocide. C’est un nouveau génocide. »

Plusieurs manifestants semblaient également nier la réalité sur le terrain à Cuba, certains affirmant que Cuba est un pays démocratique où il est possible de critiquer ouvertement le gouvernement — une affirmation contredite par de nombreux témoignages de Cubains qui soutiennent que s’exprimer peut entraîner de graves conséquences.

Reporter depuis un État autoritaire n’est ni simple ni abordable. Les coûts de déplacement, de sécurité, d’équipement, de traduction et de logistique s’accumulent — et aucun gouvernement ni grand commanditaire n’en assume les frais. Si vous pensez que le journalisme indépendant doit avoir le courage d’aller là où les autres n’osent pas, nous vous invitons à faire une contribution pour soutenir cette mission. Chaque don nous aide à révéler la vérité et à donner une voix aux histoires qui resteraient autrement dans l’ombre.

