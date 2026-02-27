Des manifestants anti-Trump affirment que Cuba est une démocratie !

À l’extérieur du consulat des États-Unis à Montréal, un petit groupe de manifestants, bruyant mais peu nombreux, s’est rassemblé pour dénoncer ce qu’ils ont qualifié d’« intervention » américaine et de « blocus » continu contre Cuba.

Nous avons approché les manifestants pour leur demander ce qu’ils revendiquaient, mais plusieurs ont réagi avec une hostilité immédiate. « Nous ne voulons pas parler », a lancé une personne, interrompant quelqu’un en pleine phrase alors qu’il commençait à dire : « Les États-Unis sont compli… Oh. » Lorsque nous avons questionné cette interruption — « Vous ne pouviez pas le laisser parler ? » — la réponse a été sèche : « Non, désolé. » Une autre personne a mis fin à l’échange avec un « Bye, bye ! »

Parmi ceux qui ont accepté de s’exprimer, un manifestant a affirmé qu’il s’opposait « à l’intervention et au blocus américain actuellement imposé à Cuba », soutenant que cela « empêche Cuba de recevoir du pétrole ». Il a ajouté : « Je soutiens la révolution socialiste à Cuba », et a affirmé que « le gouvernement canadien est tout aussi mauvais que le gouvernement américain ».

En évoquant des perturbations liées aux pénuries de carburant, il a soutenu que les annulations de vols étaient expliquées de manière malhonnête : « Ils ne disent rien au sujet des vols qui ont été annulés… mais ce n’est pas vrai. »

D’autres ont directement ciblé les médias. « Vous ne savez même pas pourquoi nous sommes ici aujourd’hui ? » a lancé une femme. « Depuis un mois, vous ne savez pas pourquoi nous sommes ici ? » Elle a ensuite ordonné : « Veuillez circuler, madame. Je n’ai plus de patience. Je n’ai plus de patience pour les gens des médias. » Une autre personne nous a accusés d’inconduite : « Vous me harcelez, madame », avant d’ajouter : « Je n’ai rien à dire. »

Lorsqu’on leur a demandé si des Cubains étaient présents, plusieurs participants ont simplement répondu : « Non. »

Malgré l’importante communauté cubaine du Québec, aucun membre de celle-ci ne semblait manifester aux côtés des marxistes et des socialistes. La division s’est accentuée au sujet d’une éventuelle intervention : un manifestant a déclaré qu’« une intervention américaine serait criminelle… horrifiante… mortelle », tandis qu’un autre a affirmé : « C’est un génocide. C’est un nouveau génocide. »

Plusieurs manifestants semblaient également nier la réalité sur le terrain à Cuba, certains affirmant que Cuba est un pays démocratique où il est possible de critiquer ouvertement le gouvernement — une affirmation contredite par de nombreux témoignages de Cubains qui soutiennent que s’exprimer peut entraîner de graves conséquences.

