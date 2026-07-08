Hommage au constable Mohamed Lamine Benredouane

Le 7 juillet, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a organisé une cérémonie commémorative civique en l’honneur du constable Mohamed Lamine Benredouane, mort dans l’exercice de ses fonctions le 22 juin.

Le tireur radical d’extrême gauche Seth Scott Hatfield a ouvert le feu à proximité de ce qui semblait être le siège social d’Aylo, l’entreprise derrière le site pornographique Pornhub.

Au cours de l’attaque, Hatfield a échangé des coups de feu avec les policiers, tuant le constable Benredouane et blessant grièvement une autre policière. Un civil, Michel Mizrahi, a également perdu la vie lors de la fusillade. Les policiers poursuivent toujours leur enquête afin de déterminer les circonstances exactes de son décès et le déroulement précis des événements.

Le constable Benredouane laisse dans le deuil son épouse enceinte ainsi que leur fils de trois ans.

La procession s’est révélée particulièrement émouvante. De nombreux citoyens se sont joints à la marche, tandis que d’autres étaient rassemblés le long du parcours afin de rendre un dernier hommage au policier.

L’Aviation royale canadienne a également effectué un survol cérémonial en hommage au constable tombé en service.

Hatfield a laissé derrière lui un manifeste troublant dans lequel il appelait à la violence et au meurtre contre une longue liste d’individus, d’industries et d’entreprises qu’il considérait comme des ennemis de sa cause révolutionnaire et des défenseurs du système capitaliste qu’il exécrait.

Interrogées sur la possibilité que d’autres personnes adoptent l’idéologie de Hatfield et empruntent la même voie de violence politique, plusieurs personnes présentes à la cérémonie ont affirmé être préoccupées, soulignant qu’aucune communauté n’est à l’abri de ce type d’attaque.

Plusieurs élus étaient présents aux côtés de la famille du constable Benredouane, dont la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, le ministre québécois de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, ainsi que la première ministre du Québec, Christine Fréchette.