Ils ne reculent pas — l’Irlande se soulève

À Dublin, la colère monte.

Depuis plusieurs jours, des citoyens irlandais bloquent des routes et des infrastructures clés liées au carburant, envoyant un message clair à leur gouvernement : trop, c’est trop.

Ce qui avait commencé comme des manifestations dispersées s’est rapidement transformé en un mouvement national coordonné — que plusieurs estiment ignoré ou minimisé par les médias traditionnels.

Rebel News était déjà sur le terrain le week-end dernier, avec Ezra Levant et Efrain Flores Monsanto, mettant en lumière ce que les médias traditionnels refusaient de montrer.

Aujourd’hui, alors que les tensions s’intensifient, Rebel News retourne sur place pour poursuivre cette couverture — sur le terrain, sans filtre.

Car, comme au Canada, des critiques affirment qu’une grande partie du paysage médiatique irlandais dépend du financement gouvernemental — soulevant de sérieuses questions sur les voix réellement entendues.

C’est là que nous intervenons.