Incident présumé antisémite à la boulangerie Sophie-Sucré de Montréal

Récemment, j’ai reçu un appel au sujet d’un incident survenu à la boulangerie Sophie-Sucré, située sur le boulevard Saint-Laurent. Une femme m’a raconté avoir remarqué une publicité pour du café et des croissants et avoir décidé d’y entrer ce matin-là.

Portant une petite étoile de David autour du cou, elle affirme avoir été accueillie de façon étrange par un employé qui lui aurait lancé : « Hé, avez-vous vu l’affiche dehors ? » La femme aurait présenté ses excuses, est ressortie et a découvert des affiches mentionnant « Nous boycottons Israël et toutes les entreprises complices » ainsi qu’un autre avis de collecte de fonds pour Gaza. Se sentant mal à l’aise et non désirée, elle a quitté les lieux, choquée par l’expérience.

Un collègue de cette femme a expliqué : « Elle est entrée et quelqu’un l’a accueillie en disant : “Hé, savez-vous où vous êtes ? Avez-vous lu l’affiche sur notre porte ?” Elle a été un peu surprise. Quand elle est sortie, elle a vu une affiche “Free Gaza” et un message parlant de génocide sur la porte. Elle a compris qu’elle n’était pas la bienvenue. »

Le même collègue a ajouté : « Elle portait une petite étoile de David, ce qui a déclenché une réaction négative ou un préjugé de la part du personnel… Ce qu’ils ont fait ce matin contredit complètement leur prétention selon laquelle cela n’a rien à voir avec les Juifs. »

Afin de vérifier les faits, je me suis rendu moi-même à la boulangerie, portant une étoile de David. L’employé qui m’a servi n’était pas la personne impliquée dans l’incident présumé. Interrogé, un autre membre du personnel — identifié par la plaignante — a nié les accusations : « Ça n’arriverait jamais ici… Jamais, jamais, jamais. »

Comme le montrent les images, les vitrines et les murs de la boulangerie sont recouverts d’affiches en faveur de la cause palestinienne et d’autres messages militants. Si la liberté d’expression est protégée, elle devient problématique lorsqu’elle se transforme en discrimination fondée sur la religion, ce qui est interdit par la Charte des droits et libertés.

Montréal a connu une recrudescence d’incidents antisémites, ce qui rend d’autant plus important le signalement de tout acte de harcèlement ou de discrimination. Les lecteurs disposant d’informations ou d’expériences pertinentes sont invités à me contacter à [email protected].