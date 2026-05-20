Tommy Robinson a une fois de plus organisé un événement d’envergure afin de protester contre le gouvernement travailliste de Keir Starmer, que plusieurs participants accusent de censurer et de réprimer la liberté d’expression. Avant le rassemblement, le gouvernement Starmer a utilisé des pouvoirs exécutifs pour interdire l’entrée au pays à plusieurs commentateurs, militants, politiciens et journalistes.

Le fondateur de Rebel News, Ezra Levant, ainsi que le journaliste Avi Yemini, ont également été interdits d’entrée au Royaume-Uni. Rebel News prévoit maintenant entreprendre des démarches judiciaires contre le gouvernement Starmer à la suite de cette décision. Vous pouvez soutenir cette bataille au LetUsReport.com.

Tout au long de la journée, plusieurs conférenciers sont montés sur scène pour parler de la situation en Angleterre et des différents enjeux auxquels fait face le monde occidental. Des familles, incluant des grands-parents, des vétérans et des enfants, ont participé au rassemblement en soutien au mouvement de Robinson.

Alors que Starmer qualifie les participants « d’agitateurs d’extrême droite » et de « racistes », plusieurs personnes présentes au rassemblement affirment que ces termes sont de plus en plus utilisés comme des armes pour diaboliser la dissidence et faire taire le débat.

Les critiques du gouvernement soutiennent que Starmer utilise des pouvoirs exécutifs pour empêcher l’entrée de personnes avec lesquelles il est en désaccord politique, tout en échouant à stopper l’arrivée continue de migrants illégaux entrant dans le pays.

De nombreux Britanniques affirment se sentir abandonnés, privés de représentation et impuissants face aux décisions du gouvernement.