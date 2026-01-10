Les exilés vénézuéliens démolissent le récit des médias traditionnels et des militants de gauche !

Lors d’une opération militaire audacieuse menée tôt samedi matin, l’administration Trump a capturé le dictateur vénézuélien Nicolás Maduro, le qualifiant de narco-terroriste accusé de corruption, de fraude électorale et d’avoir détruit son pays.

Maduro, qui « a dirigé illégalement le Venezuela après avoir volé la dernière élection », fait désormais face à de graves accusations criminelles aux États-Unis pour avoir affamé son peuple, emprisonné ses opposants et causé la mort de millions de personnes. Comme l’a déclaré un exilé : « C’est un homme violent… et il a tué des millions de personnes. »

À Doral, en Floride — où se trouve la plus grande communauté d’exilés vénézuéliens des États-Unis — la nouvelle a déclenché des célébrations jubilatoires. Les rues se sont remplies de cris de « Libertad ! » tandis que des familles dansaient et agitaient des drapeaux.

« Les gens sont tellement heureux de ce que nous avons fait », a déclaré le président Trump après avoir approuvé l’opération militaire au Venezuela.

Ce sentiment s’est fait entendre de Miami à Caracas. Une femme a confié : « Nous sommes heureux de ce qui se passe. Pouvoir revoir ma famille. Être de retour dans mon pays. » Une autre, née au Venezuela mais élevée à Miami, a déclaré : « Cela me remplit vraiment le cœur de savoir que Maduro a pu être capturé après tant d’années. Honnêtement, cela semblait irréel. »

Les exilés ont raconté leurs fuites traumatisantes face à la persécution. Une journaliste a fui en tant que mère célibataire avec seulement 100 dollars après avoir été menacée par des groupes armés du régime :

« Je suis journaliste. Je suis partie comme mère célibataire avec ma fille, avec cent dollars, en fuyant… les colectivos (groupes paramilitaires armés d’extrême gauche pro-régime) m’ont interceptée, et c’est là que j’ai dit : je dois partir maintenant. »

L’épouse d’un militaire a expliqué : « Mon mari est major dans l’armée vénézuélienne. Nous sommes dans ce pays depuis 12 ans parce que nous avons fui la persécution contre lui… nous sommes partis en décembre 2013 et nous avons été persécutés parce que mon mari pensait différemment. »

Une immense gratitude s’est exprimée envers le président Trump, salué comme un libérateur : « Merci de nous avoir libérés, vous êtes notre Simón Bolívar, réincarné en vous. »

L’un d’eux a admis : « Je ne suis peut-être pas d’accord avec lui sur tout… mais il a eu le courage de le faire. » Malgré les séparations familiales, l’espoir demeure : « C’est le début de cette liberté, parce que c’est une guerre spirituelle… nous avons la foi. »

Pour ces exilés, la chute de Maduro met fin à des décennies d’esclavage face à l’injustice :

« Nous avons été pendant de nombreuses années, plus de 30 ans, esclaves de l’injustice, et enfin, nous sommes libres. »

Comme l’a résumé l’un d’entre eux : « Il était temps que quelqu’un fasse quelque chose… je suis heureux pour le peuple vénézuélien. »