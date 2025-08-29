Prières islamistes à Montréal : Karim Elayoubi s'exprime

À Montréal, les prières publiques organisées par le collectif Montréal4Palestine suscitent la controverse. Karim Elayoubi, président de la commission politique du Parti conservateur du Québec, s’est exprimé sur la position de son parti.

« Moi, je suis issu d’une famille biculturelle et bireligieuse. Mon père étant musulman et ma mère chrétienne, j’ai vu un peu les deux mondes. » Fort de ce parcours, il estime que ce qui se déroule devant la basilique Notre-Dame à Montréal est « une bombe à retardement. C’est potentiellement source de conflits. »

Pour lui, la clé réside dans la neutralité : « C’est là l’importance à nos yeux de la laïcité de l’État, parce que si on veut faire en sorte qu’on est tous capables de vivre ensemble sans tension, c’est important que l’État soit neutre. » Le PCQ propose donc d’ « élargir la loi 21 afin d’encadrer de façon plus stricte l’occupation de la place publique à des fins religieuses. »

Il précise que la démarche ne viserait pas une interdiction totale : « On ne dit pas aux gens de retirer leur signe religieux sur la place publique. Mais il faudrait encadrer ce qu’on appelle les prières de rues. On ne peut pas obstruer le passage sur la voie publique ou monopoliser un parc au complet. »

Elayoubi refuse l’étiquette de radical : « On ne parle pas de race, on parle de religion. La grande majorité des musulmans que je connais sont pacifiques, incluant mon père. Mais il y en a qui peuvent se radicaliser. Et les lois sont faites pour ces gens-là. »

Conscient des accusations, il nuance : « Les Québécois ne sont pas islamophobes, c’est un peuple tolérant. Mais voir des prières dans les rues, ce n’est pas quelque chose qu’on souhaite au Québec. »