Un autre fiasco environnemental approuvé par Québec

Ce qui devait être une modernisation écologique du système de consigne est aujourd’hui dénoncé par un nombre croissant de citoyens comme un véritable fiasco bureaucratique.

Après avoir retiré les machines de retour des épiceries et des dépanneurs pour les remplacer par les centres Consignaction, Québec est maintenant confronté à une frustration grandissante sur le terrain.

Files d’attente interminables, machines défectueuses, manque d’argent comptant et problèmes d’accessibilité pour les personnes vulnérables : plusieurs citoyens rencontrés à Montréal estiment que la réforme a compliqué un système qui fonctionnait déjà adéquatement.

Pour plusieurs, le problème est simple. « Ils ont commencé par la fin au lieu du commencement », lance un citoyen visiblement exaspéré. Un autre ajoute : « Je ne sais pas ce qu’ils ont pensé en enlevant les machines. Honnêtement, c’est stupide. »

Les conséquences semblent frapper particulièrement les personnes à faible revenu et les itinérants. Un homme affirmant vivre avec un cancer et survivre avec seulement 621 dollars par mois d’aide sociale décrit un système qu’il juge inaccessible.

« Les itinérants ramassent toutes les canettes. Quand ils arrivent ici, il y en a trop. Des fois, les machines qui distribuent l’argent n’ont plus de liquide. Ça les rend agressifs. Même moi, ça me rend agressif, et je ne suis pas itinérant », explique-t-il.

D’autres affirment avoir passé des heures simplement pour récupérer leur consigne.

« Vendredi dernier, j’ai attendu trois heures avant de pouvoir passer », raconte un citoyen. « Le mois dernier, il n’y avait plus d’argent. Deux fois, la machine était vide. »

Plusieurs craignent maintenant que les Québécois abandonnent tout simplement le système.

« Je suis convaincu que certaines personnes sont tannées et vont simplement tout jeter dans le recyclage », prédit un homme. Un autre affirme avoir déjà vu des gens abandonner leurs sacs de contenants après avoir perdu patience. « Le monde est écoeuré », résume-t-il.

Pendant que Consignaction assure que des améliorations sont en cours, plusieurs citoyens se demandent pourquoi le gouvernement a retiré les anciennes machines avant que l’infrastructure de remplacement soit pleinement fonctionnelle.

Pour les critiques, une réforme qui devait encourager le recyclage risque plutôt de décourager ceux qui rapportaient fidèlement leurs contenants depuis des décennies.