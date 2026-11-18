La journaliste de Rebel News Alexa Lavoie a été contrainte de quitter son domicile. Aux petites heures du matin le 30 septembre, en pleine campagne électorale québécoise, des vandales ont peint un message menaçant sur sa porte d’entrée.

Selon Lavoie, quelqu’un s’est approché de la porte vers 4 h, sans déclencher la caméra de surveillance. Au lever du jour, la porte était couverte d’inscriptions à la peinture en aérosol orange et noire : « Rebel News décalisse de nos quartiers » et « Land Back ».

Lavoie rappelle que le 30 septembre marque la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Selon elle, la date n’a pas été choisie au hasard. Depuis des années, Rebel News remet en question les allégations de tombes anonymes à l’ancien pensionnat autochtone de Kamloops. Certains politiciens ont même proposé d’interdire ce genre de questions.

« Ils nous ont trouvés. C’était inévitable, a déclaré Lavoie. Quand on expose des terroristes d’ici, c’est ce qu’ils font : ils s’en prennent à nous. »

Lavoie a depuis déménagé dans un logement choisi pour sa sécurité. Son loyer a plus que doublé. Pour couvrir cette hausse, Rebel News a lancé une campagne de sociofinancement sur ProtectAlexa.com.

Aidez-nous à protéger Alexa après que des vandales d’Antifa ont ciblé son domicile ! « Rebel News, décalisse de nos quartiers » : des vandales ont couvert de graffitis la porte d’Alexa Lavoie lors de la Journée de la vérité et de la réconciliation, le plus récent d’une série d’attaques visant les journalistes de Rebel News au Québec. Alexa a depuis déménagé dans un nouveau logement choisi pour sa sécurité. Le loyer est plus du double de ce qu’elle payait auparavant. « Ils veulent nous faire taire. Ils n’y arriveront pas. » Aidez-nous à protéger Alexa. Optional email code

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Cet acte de vandalisme s’ajoute à une longue liste d’incidents visant Lavoie et son collègue Guillaume Roy.

Lavoie et son caméraman couvraient les campements anti-Israël à Montréal quand on les a aspergés à plusieurs reprises de peinture noire, jaune et bleue, en visant directement leur personne et leur caméra. Selon Lavoie, des policiers du SPVM étaient présents et ne sont pas intervenus. Elle affirme qu’un photographe lié à la gauche radicale a ensuite lancé un avertissement à son collègue, devant la caméra : « La prochaine fois, ce ne sera pas de la peinture. »

Lavoie a aussi fait un reportage sur l’homme qu’elle a identifié comme suspect dans une affaire de bombe fumigène lancée dans une église. Selon elle, cet homme travaillait pour le ministère de la Défense nationale et aurait des liens avec Antifa. Après ce reportage, des individus masqués l’ont confrontée. Lavoie affirme que l’un d’eux l’a agressée avant de s’enfuir dans une voiture qui l’attendait.

À Ottawa, des journalistes de Rebel News ont été encerclés et pris en souricière lors de manifestations. Lors d’un autre événement, des hommes masqués les ont suivis pendant 40 minutes, jusqu’à ce que la police en arrête deux. Les deux ont été relâchés sans accusation.

Lors d’un rassemblement Antifa à Montréal, deux hommes ont bousculé l’équipe et l’ont acculée. Ils ont frappé le collègue de Lavoie et sa caméra. Les policiers ont arrêté le caméraman, et non ses agresseurs. Quelques jours plus tard, lors d’une manifestation syndicale, un homme masqué a saisi Roy par derrière et l’a projeté au sol. Il a dû recevoir quatre points de suture à l’hôpital.

La voiture de Lavoie a aussi été vandalisée pendant qu’elle était en reportage. La portière a été enfoncée d’un coup de pied, qui a laissé une empreinte dans le métal. Les dommages s’élèvent à plusieurs milliers de dollars.

« Des menaces de mort. De la peinture. Des coups. De la filature. Mon auto. Et maintenant, ma maison, énumère Lavoie. Ce n’est pas le métier qui devient plus dur. C’est une campagne pour nous faire taire. »

Elle demande pourquoi les journalistes de CBC, CTV, Global ou La Presse ne subissent pas le même sort. Selon elle, c’est parce qu’ils ne posent pas les mêmes questions.

« Ils veulent nous faire taire. Ils n’y arriveront pas », conclut Lavoie.

Pour aider à assurer la sécurité d’Alexa et de l’équipe de Rebel News pendant qu’ils poursuivent leur travail, visitez ProtectAlexa.com.