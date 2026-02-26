Attaques envers les propriétaires d’armes à feu : le rassemblement se maintient !

À quelques jours de l’événement, la directrice québécoise de la Coalition canadienne pour le droit aux armes à feu (CCFR), Sophie Béland, maintient le cap malgré la controverse.

« C’est un événement qui se passe au Québec, parce qu’on veut que ça s’arrête au Québec. Mais c’est un événement qui touche tout le monde à travers le Canada », affirme-t-elle. Selon elle, la mobilisation vise à mener une « grosse campagne de réinformation », afin de « défaire la désinformation qui a été propagée au cours des dernières années ».

Béland déplore que son organisation ait été « complètement ignorée de tout le processus de législation de la C-21 », ajoutant : « On a été ignorés complètement par les médias. On a laissé souvent la tribune aux militantes anti-armes, surtout au Québec. »

En réaction aux critiques liant le rassemblement à la tragédie récente en Colombie-Britannique, elle réplique : « Ce n’est pas nous qui faisons du capital de sympathie sur les événements présentement. Ce sont eux », en référence au groupe lobbyiste PolySeSouvient, qui a dénoncé le maintien du rassemblement dans les médias.

Il est scandaleux que le lobby des armes aille de l'avant avec une grande manifestation. L'objectif de cet évènement est de faire échouer l'interdiction fédérale des armes d'assaut ainsi que le programme de rachat, actuellement en cours, visant à retirer de la circulation les…

Elle insiste plutôt sur « le vrai du problème : la santé mentale », évoquant « le manque de fonds, le manque d’effectifs au niveau du gouvernement pour faire les enquêtes sur les permis ».

Concernant le programme fédéral de rachat, elle soutient que « neuf provinces au Canada refusent de participer à ce programme-là en disant que c’est de l’argent gaspillé, que c’est un faux sentiment de sécurité ». Elle dénonce également la lettre envoyée aux propriétaires : « Vous risquez de perdre votre permis de possession et d’acquisition et de vous exposer à des accusations criminelles. »

Pour Béland, le message est clair : « Notre discours n’est pas un discours de violence ou d’armement civil. Notre discours est un discours de sécurité publique, une mission d’éducation. » Samedi, dit-elle, il s’agira de « démontrer une force du nombre » et de rappeler que les propriétaires d’armes sont « vos voisins… des gens tout à fait normaux ».