Attaques envers les propriétaires d’armes à feu : le rassemblement se maintient !
Malgré les attaques des derniers jours, le rassemblement prévu le samedi 28 février est maintenu. Les propriétaires d’armes à feu comptent faire entendre leur voix devant l’Assemblée nationale du Québec.
À quelques jours de l’événement, la directrice québécoise de la Coalition canadienne pour le droit aux armes à feu (CCFR), Sophie Béland, maintient le cap malgré la controverse.
« C’est un événement qui se passe au Québec, parce qu’on veut que ça s’arrête au Québec. Mais c’est un événement qui touche tout le monde à travers le Canada », affirme-t-elle. Selon elle, la mobilisation vise à mener une « grosse campagne de réinformation », afin de « défaire la désinformation qui a été propagée au cours des dernières années ».
Béland déplore que son organisation ait été « complètement ignorée de tout le processus de législation de la C-21 », ajoutant : « On a été ignorés complètement par les médias. On a laissé souvent la tribune aux militantes anti-armes, surtout au Québec. »
En réaction aux critiques liant le rassemblement à la tragédie récente en Colombie-Britannique, elle réplique : « Ce n’est pas nous qui faisons du capital de sympathie sur les événements présentement. Ce sont eux », en référence au groupe lobbyiste PolySeSouvient, qui a dénoncé le maintien du rassemblement dans les médias.
Elle insiste plutôt sur « le vrai du problème : la santé mentale », évoquant « le manque de fonds, le manque d’effectifs au niveau du gouvernement pour faire les enquêtes sur les permis ».
Concernant le programme fédéral de rachat, elle soutient que « neuf provinces au Canada refusent de participer à ce programme-là en disant que c’est de l’argent gaspillé, que c’est un faux sentiment de sécurité ». Elle dénonce également la lettre envoyée aux propriétaires : « Vous risquez de perdre votre permis de possession et d’acquisition et de vous exposer à des accusations criminelles. »
Pour Béland, le message est clair : « Notre discours n’est pas un discours de violence ou d’armement civil. Notre discours est un discours de sécurité publique, une mission d’éducation. » Samedi, dit-elle, il s’agira de « démontrer une force du nombre » et de rappeler que les propriétaires d’armes sont « vos voisins… des gens tout à fait normaux ».
