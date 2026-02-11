Comprendre le mouvement indépendantiste en Alberta

Dans cette entrevue, nous plongeons au cœur d’un sujet qui secoue l’Ouest canadien : le mouvement indépendantiste en Alberta.

Depuis l’arrivée au pouvoir de Justin Trudeau, une immense frustration s’est accumulée dans la province. Restrictions fédérales, ingérence constante dans des champs de compétence provinciaux, politiques énergétiques perçues comme hostiles… tout cela a alimenté un profond ras-le-bol.

Cette colère sourde s’est peu à peu transformée en un véritable mouvement pour l’indépendance de l’Alberta. Et ce mouvement prend de l’ampleur. Il suscite des réactions à travers tout le pays, surtout depuis que certains de ses leaders ont traversé la frontière pour rencontrer des responsables américains à Washington.

Pour forcer la tenue d’un référendum sur la question, les organisateurs doivent recueillir environ 178 000 signatures valides d’ici la fin de la période officielle de 120 jours, qui se termine en mai 2026.

Fait intéressant : l’an dernier, une pétition inverse — visant à réaffirmer que l’Alberta demeure au sein du Canada — a recueilli pas moins de 404 000 signatures vérifiées, un chiffre impressionnant qui pourrait peser lourd dans tout futur débat référendaire.

Aujourd’hui, nous recevons l’une des figures les plus connues de ce mouvement indépendantiste albertain : l’avocat Jeffrey Rath.

Plusieurs sujets ont été abordés, notamment les nombreuses critiques et attaques envers le mouvement, ainsi que les raisons premières de l’émergence de ce mouvement indépendantiste.