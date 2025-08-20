Des manifestants s'opposent à une prière islamique publique à Montréal

17 août — Sous une pluie persistante à Montréal, des contre-manifestants se sont rassemblés devant la basilique Notre-Dame pour une deuxième fois afin de s’opposer aux prières de rue hebdomadaires organisées par Montreal4Palestine, un groupe affichant des positions pro-Hamas.

Ces prières, tenues dans des espaces publics, suscitent la controverse depuis le 7 octobre 2023, dans le contexte d’une recrudescence des manifestations anti-israéliennes et des incidents antisémites. La semaine dernière, des tracts publiés par le groupe faisaient référence à Yahya Sinwar, l’ancien chef du Hamas derrière le massacre de 2023 en Israël.

Les manifestants ont mis l’accent sur la défense des valeurs et de l’identité laïque du Québec. Un sympathisant a déclaré : « Ça fait environ 21 mois que ça dure, depuis octobre 2023, et on a eu beaucoup de manifestations pro-palestiniennes dans les rues qui ont été extrêmement haineuses, parfois violentes… C’est important de se lever pour ce qui est juste, d’être du bon côté de l’Histoire. »

Léo Dupire, du groupe Québec Fier, a dénoncé des provocations islamistes : « Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on voit des islamistes… ce sont littéralement des provocations islamistes, juste en face de la plus importante église de Montréal. Et on trouve ça inacceptable. »

Un immigrant établi depuis 27 ans a exprimé sa crainte : « Je suis venu ici il y a 27 ans pour vivre dans un endroit tranquille. Maintenant, le terrorisme de l’islam est arrivé ici. Je ne devrais pas avoir peur de marcher dans la rue. Je ne devrais pas avoir peur de porter un symbole juif. »

Les critiques ont pointé du doigt l’inaction politique et le deux poids, deux mesures. L’un a affirmé : « Le problème fondamental ici n’est pas tellement ces provocations elles-mêmes, mais le fait que nous avons un très grand nombre de personnes qui vivent sur notre territoire et qui ne partagent pas nos valeurs et qui sont islamistes. »

Un autre a dénoncé l’électoralisme : « Il y a un deux poids, deux mesures très clair. Selon moi, ce qui découle de tout ça, c’est de l’électoralisme. »

La confrontation s’est intensifiée à l’arrivée de Montreal4Palestine, qui scandait des slogans et accusait ses opposants de racisme, tandis que les contre-manifestants brandissaient des drapeaux du Québec, affirmant : « Nous sommes Québécois, nous avons nos propres valeurs… nous devons adopter le mode de vie québécois. »

Malgré les appels à interdire ces rassemblements, aucune mesure n’a été prise, alimentant le débat au Québec sur l’immigration, la laïcité et la liberté d’expression.