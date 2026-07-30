Grève de la faim devant Radio-Canada

Ayrik Armani, un militant iranien, campe devant le siège social de Radio-Canada à Montréal depuis plusieurs jours. Plusieurs affiches ont été installées pour exprimer leur soutien au peuple iranien et dénoncer le régime islamique au pouvoir.

« Le régime lui-même tue son propre peuple. »

La réponse de la Ville et de Radio-Canada

Le militant iranien collabore avec la police de Montréal et la sécurité de Radio-Canada, ce qui lui permet d'utiliser cet espace pour s'exprimer.

Pourquoi Radio-Canada ?

Il a choisi de mettre de la pression sur le diffuseur d'État, l'exhortant à se concentrer sur une couverture médiatique qui expose la réalité à laquelle le peuple iranien fait face depuis des mois.

« J'ai l'impression que Radio-Canada, aucun média au Canada, ne couvre réellement les choses terribles qui se passent en Iran. »

Un militant déterminé

Ayrik a immigré au Canada après avoir été persécuté par le régime islamique, qu'il a décidé de fuir. Il est très reconnaissant envers le Canada et souhaite avertir les Canadiens des risques que représente le régime islamique et de son influence à travers le monde.

« J'ai moi-même été prisonnier politique en Iran il y a environ 6 ans, donc je comprends ce que c'est que d'être en prison. »

Operation Epic Fury

« Je suis sorti de là, mais eux sont toujours là et ils font face à l'exécution. »

En janvier 2026, le président américain Donald Trump a donné beaucoup d'espoir au peuple iranien et à la diaspora partout dans le monde. Trump avait déclaré qu'il voulait un changement de régime. Lors de l'Opération Fureur épique, les frappes américaines ont même réussi à éliminer le Guide suprême et plusieurs hauts responsables du régime iranien, mais le régime est toujours au pouvoir à ce jour.

« Je suis tellement triste qu'ils n'aient pas terminé le travail au début, mais je ne sais pas, peut-être qu'ils ont leurs propres raisons. »

« C'est triste que cela continue encore. C'est frustrant pour nous et pour les Iraniens à l'intérieur de l'Iran. »

« Peut-être qu'ils peuvent les arrêter, et ils peuvent simplement les arrêter petit à petit jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de pouvoir ni d'argent pour soutenir davantage de mercenaires d'autres pays, les engager et tuer leur propre peuple. »

Ce que le Canada peut faire

« Il y a beaucoup de gens qui sont financièrement liés au CGRI et au régime de la République islamique, et ils vivent à Montréal et dans d'autres villes du Canada. Peut-être que si le Canada pouvait simplement les identifier plus tôt et les expulser du Canada, ne pas les laisser promouvoir cette propagande que la République islamique diffuse au Canada, qui est très présente. On peut la voir à Concordia, on peut la voir à McGill. »