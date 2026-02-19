La Ville de Côte-Saint-Luc hisse le drapeau du Lion et du Soleil

Au Québec, plusieurs membres de la diaspora déplorent le silence des élus : « Ni le premier ministre ni la mairesse de Montréal n’ont fait de déclaration », affirme un organisateur, rappelant que la communauté « est la seule voix du peuple iranien ici ». À Montréal, des citoyens sont venus au conseil municipal pour demander un appui clair : « On est là pour supporter le peuple iranien et reconnaître notre leader, Sa Majesté Reza Pahlavi. »

La situation contraste avec celle de Côte-Saint-Luc, où le conseil municipal a adopté à l’unanimité une résolution ferme et hissé le drapeau historique du Lion et Soleil, « symbole de liberté, de dignité et de tradition ». La ville a aussi demandé à Ottawa « d’appliquer de façon agressive l’inscription du CGRI sur la liste des organisations terroristes » et de « mettre en place un registre des agents étrangers ».

Les élus ont rappelé l’importance de la diaspora montréalaise : « 23 000 personnes qui contribuent chaque jour socialement, scientifiquement, culturellement et économiquement. Nous vous en remercions. Nous devons en faire davantage pour montrer notre appréciation. »