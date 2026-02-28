Le PCQ en hausse au Québec malgré une défaite dans Chicoutimi
Éric Duhaime revient sur sa défaite dans Chicoutimi, le discours sur le référendum de Paul Saint-Pierre Plamondon, l’imputabilité des fonctionnaires et la course à la chefferie de la CAQ.
À la suite de l’élection partielle dans Chicoutimi, remportée par le Parti québécois avec 45 % des voix contre 26 % pour le Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime dresse un bilan qu’il qualifie de « progression importante ».
Malgré un taux de participation de seulement 34 %, le chef conservateur se dit satisfait : « On est content que le vote conservateur a été multiplié par plus que trois. On était à 8 %, hier on a fait 26 %. C’est quand même un gain très appréciable. »
Duhaime affirme avoir « gagné le terrain des idées », soutenant que son parti a imposé ses thèmes : « Si vous ne voulez pas de troisième référendum, c’est pour le Parti conservateur qu’il faut voter. C’est nous qui voulons laisser plus d’argent dans vos poches, abolir la taxe carbone et exploiter nos ressources naturelles de façon responsable. » Il estime que la lutte électorale, désormais, se joue principalement « entre le PQ et les conservateurs » à l’extérieur de Montréal.
Concernant le référendum promis par Paul Saint-Pierre Plamondon, Duhaime perçoit un recul. « Je pense qu’il a entendu le message de Chicoutimi », avance-t-il, évoquant l’inquiétude économique au Saguenay–Lac-Saint-Jean. « Même dans leur château fort, s’il y avait eu un référendum hier, il l’aurait perdu. »
Il critique également l’omniprésence de Donald Trump dans le débat public québécois : « On parle plus de politique américaine que de politique québécoise. Ce n’est pas normal. » Selon lui, la réponse aux tensions commerciales doit être l’autosuffisance énergétique : « Soyons le plus autosuffisants possible. Exploitons le gaz naturel sous nos pieds au lieu de l’importer à 100 %. »
Sur la course à la chefferie de la CAQ, Duhaime remet en question la cohérence de certains candidats : « Est-ce que c’est parce que le Québec cherche des politiques de droite qu’on essaie de copier notre discours? » Il insiste enfin sur l’imputabilité des élus et des hauts fonctionnaires, notamment dans le dossier de la SAAQ : « Ce n’est pas parce que c’est un fonctionnaire ou un politicien que tu devrais être à l’abri des tribunaux. »
Alexandra Lavoie
Quebec based Journalist
Alexa graduated with a degree in biology from Laval University. Throughout her many travels, she has seen political instability as well as corruption. While she witnessed social disorder on a daily basis, she has always been a defender of society’s most vulnerable. She’s been around the world several times, and now joins Rebel News to shed light on today’s biggest stories.