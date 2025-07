Menacée d'arrestation pour avoir couvert une prière islamique publique

Dimanche, moi-même et le vidéaste de Rebel News, Guillaume Roy, étions à la basilique Notre-Dame de Montréal pour couvrir une autre prière publique organisée dans le cadre de manifestations anti-Israël. Bien que nous nous soyons tenus à distance, en attendant respectueusement l’arrivée du groupe, nous avons rapidement été entourés par des participants qui ont tenté d’empêcher le tournage à l’aide de drapeaux, de pancartes et d’autres objets.

Plutôt que d’intervenir contre ceux qui nous bloquaient, les policiers de Montréal ont dirigé leur attention vers moi, m’empêchant physiquement de filmer et tentant de m’expulser de la zone. Les agents m’ont dit de « les laisser prier » et m’ont accusée de « créer un événement », malgré les preuves vidéo claires démontrant que nous ne faisions que documenter la prière publique, sans provoquer ni interférer avec le rassemblement.

Ce n’est pas un cas isolé. La journaliste indépendante Natasha Graham a été violemment arrêtée dans un contexte similaire alors qu’elle filmait une manifestation anti-Israël. Son arrestation s’est déroulée sous les applaudissements des manifestants présents. Elle fait maintenant face à deux accusations criminelles : entrave et voies de fait contre un agent de la paix.

La montée des manifestations haineuses et des prières publiques à Montréal depuis le 7 octobre 2023 a ravivé le débat sur la place de la religion dans l’espace public. Le premier ministre François Legault a même proposé un projet de loi visant à interdire toutes les prières publiques — peu importe la religion — en réponse aux tensions croissantes.