Scandale à Fierté Montréal : l’exclusion de groupes juifs provoque des divisions

À Montréal, la décision de Fierté Montréal d’exclure trois organisations juives du défilé prévu ce dimanche continue de susciter la controverse. Les groupes concernés sont Ga’ava, une organisation étudiante LGBTQ+ juive, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA) et l’Alliance arc-en-ciel irano-québécoise de Montréal (IRMA).

Selon le conseil d’administration, cette exclusion est motivée par des allégations de propos dits « haineux ». Le seul exemple fourni est que Ga’ava aurait qualifié de « pro-terreur » et « pro-Hamas » les militants anti-Israël ayant bloqué le défilé de l’an passé.

La polémique est d’autant plus vive que, d’après les chiffres mêmes de Fierté Montréal, 31 % de son budget annuel de 7 millions de dollars proviennent de subventions gouvernementales—des fonds publics.

Dans un communiqué, l’organisme a condamné le « génocide » à Gaza et exprimé sa solidarité envers le peuple palestinien, tout en souhaitant que les droits des personnes 2SLGBTQ+ y soient respectés.

Cette position apparaît contradictoire, sachant qu’un sondage de la BBC mené en 2019 révélait que seulement 5 % des Palestiniens de Cisjordanie approuvent l’homosexualité, et qu’à Gaza, celle-ci est passible de la peine de mort.

Sous la pression publique, Fierté Montréal a réintégré Ga’ava et le CIJA, mais l’Alliance arc-en-ciel irano-québécoise de Montréal reste exclue.Les avis sont partagés dans le Village gai de Montréal. Certains, comme une Française musulmane interrogée, affirment : « Ils peuvent être exclus partout, je suis d’accord. »

Une autre déclare : « C’est de la propagande… ils font la promotion d’Israël. »

D’autres s’opposent fermement à cette exclusion, estimant que « les gens ne devraient pas être exclus simplement parce qu’ils sont juifs ». Beaucoup insistent sur le fait que les conflits et la politique internationale n’ont pas leur place dans le défilé. Comme l’a résumé un passant : « C’est juste du bon sens. »