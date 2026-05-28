SCANDALEUX : une effigie juive pendue lors d’une manifestation à Montréal

Le 24 mai dernier, une manifestation menée par des figures de Montreal4Palestine, dont Mahmoud Khalil et Bara Abuhamed, a donné lieu à des prières de rue, des confrontations avec des citoyens et à l’exposition de ce qui semblait être une effigie d’un homme juif pendu à une corde et portant une kippa.

Le groupe pro-Hamas Mtl4Palestine affiche le drapeau des Canadiens à côté de ce qui semble être une effigie d’un Juif portant une kippa, pendu avec une corde. pic.twitter.com/qUjHXSpILA — Guillaume Roy (@guillaum3roy) May 25, 2026

L’incident a suscité l’indignation au Canada et à l’international, attirant des réactions de politiciens fédéraux, de commentateurs et même de l’ambassadeur d’Israël au Canada.

La controverse survient quelques semaines seulement après l’adoption par le Québec d’une loi visant à interdire les prières de rue. Malgré cela, des manifestants ont prié ouvertement dans les rues pendant que des agents du SPVM observaient sans intervenir.

Montreal4Palestine a par la suite nié toute accusation d’antisémitisme, affirmant que l’effigie représentait le politicien israélien Itamar Ben Gvir plutôt qu’une personne juive.

Public statement rejecting false accusations, defamations and all forms of hate while defending freedom of expression. pic.twitter.com/U3eDVlsDsi — Montreal4Palestine (@mtl4palestine) May 27, 2026

Le groupe accuse ses détracteurs de diffuser de « fausses accusations diffamatoires » et de déformer volontairement le sens de la manifestation. Les critiques, eux, estiment que les images parlent d’elles-mêmes.

Parmi les individus identifiés lors de la manifestation figure Mahmoud Khalil, récemment reconnu coupable d’avoir proféré des menaces pouvant causer la mort ou des lésions corporelles. Il a obtenu une absolution conditionnelle assortie de 12 mois de probation, l’obligeant à garder la paix et à avoir une bonne conduite.

Cela soulève des questions quant à savoir si sa participation à la manifestation de dimanche pourrait constituer une violation de ces conditions.

Khalil a déjà été filmé en train de crier en arabe « Faites exploser les têtes des sionistes » et a publiquement défendu ce qu’il appelle « la résistance », en référence au Hamas.

Il a également été accusé de harceler des journalistes et des étudiants juifs sur des campus montréalais.

Un autre organisateur présent, Bara Abuhamed, avait été arrêté en 2023 au Carrefour Laval et accusé d’attroupement illégal ainsi que de voie de faits contre un agent de la paix. Son nom figurait également dans une injonction judiciaire limitant l’accès à plusieurs propriétés montréalaises.

L’avocat Neil Oberman, agissant au nom de membres de la communauté juive montréalaise, a maintenant transmis une mise en demeure officielle par huissier au directeur du SPVM, Fady Dagher, à la mairesse de Montréal Soraya Martinez Ferrada, à la première ministre du Québec Christine Fréchette, ainsi qu’aux commandants de quatre postes de police desservant les principaux quartiers juifs de Montréal.

🚨 BREAKING: Lawyer @NeilOberman has formally served, by bailiff and on behalf of two members of Montreal’s Jewish community, a legal demand to the Director of the @SPVM, Montreal Mayor @SorayaMartinezF, Quebec Premier @CFrechette, and the commanding officers of the four police… pic.twitter.com/DEfmD6ItwV — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) May 26, 2026

La lettre réclame l’ouverture d’une enquête criminelle concernant de possibles infractions, notamment : attroupement illégal, incitation publique à la haine, promotion volontaire de la haine, intimidation, profération de menaces, encouragement au génocide et violation présumée des conditions de probation de Mahmoud Khalil.

Les autorités auraient maintenant 10 jours pour répondre et préciser quelles mesures seront prises.

Une copie de la mise en demeure peut être consultée ci-dessous.