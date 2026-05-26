TANNÉ : Un restaurateur montréalais chasse des militants pro-Hamas avec un boyau d’arrosage

Le 22 mai, soit trois jours après l’incident impliquant le restaurant Zante et les militants pro-Hamas, Rebel News s’est entretenu avec le copropriétaire, M. Costa Dimitriou, afin de comprendre ce qui s’était passé.

Malheureusement, le restaurant a reçu de multiples messages menaçants ainsi que plusieurs centaines d’avis négatifs sur Google à la suite de l’incident. Sur Instagram, nous avons également pu voir des appels au boycott du restaurant ainsi qu’une campagne visant à laisser massivement des commentaires négatifs.

Dimitriou a donc dû contacter Google avec le rapport de police afin de faire retirer ces commentaires.

Le copropriétaire du restaurant a toutefois refusé de parler à la caméra, affirmant vouloir tourner la page et espérant que l’attention négative retombe.

Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qui s’est passé.

Le mardi 19 mai dernier, plusieurs militants anti-Israël tenaient un sit-in de 24 heures devant le bureau du député libéral Marc Miller, ministre de l’Identité et de la Culture canadienne, situé juste à côté du restaurant.

Lorsque M. Dimitriou est arrivé vers 16 h 30, les manifestants étaient déjà sur place. Selon lui, ils avaient environ trois haut-parleurs différents et criaient les slogans habituels comme : « From the river to the sea, Palestine will be free », et autres slogans du genre.

Les manifestants, qui occupaient déjà une grande partie du trottoir, auraient commencé à se déplacer directement devant la terrasse du restaurant, bloquant l’accès à l’établissement.

Dimitriou leur aurait demandé à plusieurs reprises de dégager l’entrée et se serait fait répondre : « f*ck off ».

Comme on peut le voir dans les images, les manifestants ont également harcelé le valet du restaurant, qui est lui-même Algérien.

Costa a demandé à plusieurs reprises aux policiers d’intervenir afin d’empêcher les manifestants de bloquer l’entrée et de se tenir directement devant la terrasse où les clients tentaient de manger. Selon lui, les policiers n’ont pas coopéré.

Le copropriétaire m’a expliqué que plusieurs clients attablés sur la terrasse étaient dérangés par la situation et que plusieurs réservations ont été annulées à cause de la manifestation.

Il a même dû relocaliser certains clients de son hôtel dans des chambres à l’arrière du bâtiment à cause du bruit causé par les militants.

Vers 19 h 30, après n’avoir obtenu aucune coopération ni de la police ni des manifestants, Costa a pris un boyau d’arrosage afin de tenter de disperser les militants qui se trouvaient devant son restaurant.

C’est à ce moment que la police est intervenue — non pas contre les manifestants, mais contre le propriétaire du restaurant — en lui disant qu’il ne pouvait pas faire cela et qu’il risquait des accusations s’il recommençait.

Les manifestants sont restés sur place et étaient encore présents lorsqu’il est revenu le lendemain.

Costa m’a également expliqué qu’il a dû se défendre physiquement après qu’un manifestant l’aurait suivi jusque sur la terrasse, le forçant à repousser l’individu.

À partir d’une image du manifestant montrée par le restaurateur, nous avons reconnu Bara Abuhamed, l’un des leaders de Montreal4Palestine, déjà arrêté au Carrefour Laval pour attroupement illégal et pour avoir prétendument agressé un policier.

Lui et son père sont également connus pour organiser des prières islamistes de rue devant la basilique Notre-Dame.

Comme l’a expliqué M. Dimitriou, peu importe la cause défendue par les manifestants, il affirme qu’il aurait réagi de la même façon. Pour lui, il s’agit simplement d’une question de respect et de civisme — des valeurs qu’il estime que les manifestants n’ont pas démontrées.

On aperçoit également dans les images Samar Alkhdour, le « réfugié » palestinien que nous avions déjà rencontré auparavant et qui avait insulté notre pays ainsi que lancé plusieurs insultes à notre endroit.

Vous souvenez-vous de ce reportage?

En ligne, plusieurs personnes ont exprimé leur soutien au restaurateur, alors qu’une grande partie de la population semble de plus en plus exaspérée par les manifestations hebdomadaires — blocages de rues, vandalisme, perturbation des commerces — pendant que la police semble incapable ou refuse de contrôler la situation.

Le week-end de la Formule 1 approche, et plusieurs militants auraient déjà appelé à retourner perturber le restaurant.

Il n’y a rien de pacifique dans le fait de cibler des restaurateurs qui tentent simplement de faire fonctionner leur entreprise.

MISE À JOUR :

Le dimanche 24 mai, le groupe Montreal4Palestine serait revenu une fois de plus devant le restaurant afin de continuer à perturber l’établissement.