Tramway à Québec : la colère gronde

Alors que le projet de tramway continue de diviser, une nouvelle offensive politique et citoyenne s’organise à Québec. Entre pétition, inquiétudes sur le financement et dénonciation de coupes d’arbres, Éric Duhaime hausse le ton et appelle à freiner immédiatement les travaux.

Alexandra Lavoie
  |   April 04, 2026   |   News Analysis   |   Be the first to comment

Devant l’Assemblée nationale, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, accompagné de Doris Chabot, porte-parole de Québec mérite mieux, a déposé une pétition comptant plus de 30 000 signatures pour s’opposer au projet de tramway. Une initiative qui, selon lui, reflète un profond malaise dans la population.

« On est en train d’abattre potentiellement 1584 arbres, alors qu’on ne sait même pas si le financement est au rendez-vous », dénonce-t-il, qualifiant la situation d’absurde. Il ajoute : « On est en train de massacrer la plus belle rue de la ville de Québec, sans même savoir si effectivement il va y avoir un tramway ou non. Ça n’a aucun sens. »

Pour Duhaime, le problème dépasse largement l’environnement. Il évoque un manque de transparence et une précipitation injustifiée : « Il y a plus de points d’interrogation que d’affirmation. » Le chef conservateur critique aussi l’absence d’engagement clair du fédéral, rappelant que « le projet commence, mais le financement n’est pas attaché ».

Selon lui, la population n’a jamais véritablement appuyé ce projet : « Il n’y a jamais eu d’acceptabilité sociale. Les gens de Québec n’en veulent pas du tramway. On est en train de nous le rentrer dans la gorge. »

Il craint surtout une stratégie irréversible : « On veut que ça ne soit plus possible de reculer… on va mettre la population devant un fait accompli. »

Une nouvelle pétition officielle est maintenant disponible sur le site de l’Assemblée nationale, Duhaime espère accentuer la pression politique avant qu’il ne soit « trop tard ».

Signez notre pétition dès maintenant à StopponsLeTramway.com.

Signez notre pétition pour stopper le tramway de Québec !

6,225 signatures
Goal: 10,000 signatures
meta-img

Nous demandons la suspension immédiate des travaux du tramway de Québec tant que le financement n’est pas entièrement sécurisé et que toutes les approbations finales ne sont pas obtenues. Compte tenu des coûts qui explosent, des impacts majeurs sur les citoyens et du manque de transparence, une réévaluation indépendante et complète du projet s’impose. Nous exigeons d’être entendus par un véritable processus de consultation publique avant toute poursuite de ce projet.

Will you sign?

Alexandra Lavoie

Quebec based Journalist

Alexa graduated with a degree in biology from Laval University. Throughout her many travels, she has seen political instability as well as corruption. While she witnessed social disorder on a daily basis, she has always been a defender of society’s most vulnerable. She’s been around the world several times, and now joins Rebel News to shed light on today’s biggest stories.

Featured Stories

COMMENTS

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.