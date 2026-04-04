Tramway à Québec : la colère gronde

Devant l’Assemblée nationale, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, accompagné de Doris Chabot, porte-parole de Québec mérite mieux, a déposé une pétition comptant plus de 30 000 signatures pour s’opposer au projet de tramway. Une initiative qui, selon lui, reflète un profond malaise dans la population.

« On est en train d’abattre potentiellement 1584 arbres, alors qu’on ne sait même pas si le financement est au rendez-vous », dénonce-t-il, qualifiant la situation d’absurde. Il ajoute : « On est en train de massacrer la plus belle rue de la ville de Québec, sans même savoir si effectivement il va y avoir un tramway ou non. Ça n’a aucun sens. »

Pour Duhaime, le problème dépasse largement l’environnement. Il évoque un manque de transparence et une précipitation injustifiée : « Il y a plus de points d’interrogation que d’affirmation. » Le chef conservateur critique aussi l’absence d’engagement clair du fédéral, rappelant que « le projet commence, mais le financement n’est pas attaché ».

Selon lui, la population n’a jamais véritablement appuyé ce projet : « Il n’y a jamais eu d’acceptabilité sociale. Les gens de Québec n’en veulent pas du tramway. On est en train de nous le rentrer dans la gorge. »

Il craint surtout une stratégie irréversible : « On veut que ça ne soit plus possible de reculer… on va mettre la population devant un fait accompli. »

Une nouvelle pétition officielle est maintenant disponible sur le site de l’Assemblée nationale, Duhaime espère accentuer la pression politique avant qu’il ne soit « trop tard ».



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