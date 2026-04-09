Asphyxie fiscale – Immigration démesurée : PSPP sonne l’alarme

Après avoir été bloquée pendant environ une heure à l’entrée de l’Assemblée nationale par la Tribune de la presse parlementaire, la journaliste Alexandra Lavoie a finalement pu réaliser une entrevue exclusive avec le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon. Pendant près d’une heure, il s’est exprimé sans détour sur des enjeux sensibles — de l’immigration aux prières de rue, en passant par la bureaucratie et l’économie — livrant une analyse directe et parfois percutante.

Alexandra Lavoie
  |   April 09, 2026   |   News   |   Be the first to comment

Dans cet entretien franc, Paul St-Pierre Plamondon a d’abord défendu l’importance du débat démocratique, peu importe les lignes idéologiques : « Que des questions viennent du champ droit ou du champ gauche, c’est sain pour la démocratie. » Il insiste toutefois sur un principe fondamental : « Je ne veux juste pas que ce que j’ai dit soit déformé. »

Sur le plan économique, le chef péquiste tire la sonnette d’alarme face à la croissance de l’appareil étatique : « La bureaucratie augmente trois fois plus rapidement que la population », une situation qu’il juge intenable. Selon lui, des décisions difficiles devront être prises : « Il va falloir qu’il y ait des coupures importantes… si on veut que les services de base survivent. »

Mais c’est surtout Ottawa qu’il pointe du doigt. Il dénonce ce qu’il qualifie d’« asphyxie fiscale », expliquant que « tu n’as plus les revenus pour les responsabilités que tu as », en raison du partage des impôts et du dédoublement des structures gouvernementales.

Sur l’immigration, il se montre tout aussi critique : « C’est un système complètement brisé qui est voué à l’échec. » Il affirme que l’objectif doit rester clair : « la paix sociale pour tous les Québécois », qu’ils soient issus de l’immigration ou non.

Concernant les prières de rue, sujet hautement controversé, il tranche : « Ça devient des gestes politiques et non pas un geste de piété. »

Malgré des positions tranchées, PSPP rejette toute étiquette idéologique rigide : « Si on n’est pas dans l’idéologie… il faut être capable de nommer les problèmes. »

Au fil de l’entretien, un constat s’impose : pour lui, le Québec devra faire face à ses défis de manière lucide — ou en subir les conséquences.

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Alexandra Lavoie

Quebec based Journalist

Alexa graduated with a degree in biology from Laval University. Throughout her many travels, she has seen political instability as well as corruption. While she witnessed social disorder on a daily basis, she has always been a defender of society’s most vulnerable. She’s been around the world several times, and now joins Rebel News to shed light on today’s biggest stories.

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