Asphyxie fiscale – Immigration démesurée : PSPP sonne l’alarme

Dans cet entretien franc, Paul St-Pierre Plamondon a d’abord défendu l’importance du débat démocratique, peu importe les lignes idéologiques : « Que des questions viennent du champ droit ou du champ gauche, c’est sain pour la démocratie. » Il insiste toutefois sur un principe fondamental : « Je ne veux juste pas que ce que j’ai dit soit déformé. »

Sur le plan économique, le chef péquiste tire la sonnette d’alarme face à la croissance de l’appareil étatique : « La bureaucratie augmente trois fois plus rapidement que la population », une situation qu’il juge intenable. Selon lui, des décisions difficiles devront être prises : « Il va falloir qu’il y ait des coupures importantes… si on veut que les services de base survivent. »

⚜️Premier extrait de mon entrevue avec @PaulPlamondon, qui sera publiée cette semaine.



L’entrevue s’est déroulée le 1er avril dernier, soit la veille de l’adoption de la loi 9, qui interdit les prières de rue sans autorisation spéciale.



J’ai demandé au chef du @partiquebecois… pic.twitter.com/fQI0272CEx — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) April 8, 2026

Mais c’est surtout Ottawa qu’il pointe du doigt. Il dénonce ce qu’il qualifie d’« asphyxie fiscale », expliquant que « tu n’as plus les revenus pour les responsabilités que tu as », en raison du partage des impôts et du dédoublement des structures gouvernementales.

Sur l’immigration, il se montre tout aussi critique : « C’est un système complètement brisé qui est voué à l’échec. » Il affirme que l’objectif doit rester clair : « la paix sociale pour tous les Québécois », qu’ils soient issus de l’immigration ou non.

⚜️Deuxième extrait de mon entrevue avec le chef du @partiquebecois, @PaulPlamondon.



Nous avons discuté des préoccupations des citoyens de la ville de Québec concernant le projet de tramway, ainsi que des travaux préparatoires amorcés par le maire Marchand, alors qu’il n’y a… pic.twitter.com/tqZu2sXGkE — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) April 9, 2026

Concernant les prières de rue, sujet hautement controversé, il tranche : « Ça devient des gestes politiques et non pas un geste de piété. »

Malgré des positions tranchées, PSPP rejette toute étiquette idéologique rigide : « Si on n’est pas dans l’idéologie… il faut être capable de nommer les problèmes. »

Au fil de l’entretien, un constat s’impose : pour lui, le Québec devra faire face à ses défis de manière lucide — ou en subir les conséquences.