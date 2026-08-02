Au cœur de Ceuta : Rebel News couvre la crise frontalière espagnole

Les journalistes de Rebel News Alexandra Lavoie et Efrain Flores Monsanto sont arrivés dans le sud de l’Espagne afin de couvrir la situation dans les enclaves nord-africaines de Ceuta et Melilla, à la suite d’une importante brèche frontalière qui a attiré l’attention internationale.

Ils ont voyagé depuis Madrid en passant par Séville avant d’atteindre le territoire espagnol de Ceuta, où les hôtels affichaient apparemment complet en raison de la situation en cours.

Plus de 50 000 hommes en âge de combattre ont franchi la frontière depuis le Maroc, par voie terrestre et maritime, semant le chaos dans ces enclaves espagnoles.

Pour comprendre l’ampleur de la situation, Ceuta compte normalement une population d’environ 83 000 habitants.

Les images circulant en ligne étaient glaçantes : des foules d’hommes courant dans les rues, certains criant « Allahu Akbar », tandis que des scènes de destruction, de vandalisme, de pillage et de chaos se répandaient dans la ville.

Le premier ministre espagnol Pedro Sánchez a qualifié l’incident d’attaque contre l’intégrité territoriale de l’Espagne, alors que le débat politique s’intensifie au sujet des politiques migratoires et frontalières de son gouvernement.

Partout dans le monde, les frontières occidentales sont exploitées, tandis que nos gouvernements ferment les yeux. Et ce sont nous, les citoyens ordinaires, qui sommes forcés d’en subir les conséquences.

L’objectif de ce voyage de reportage est de documenter la situation sur le terrain, de parler directement aux résidents et aux propriétaires de commerces touchés par les perturbations, et de leur donner une voix, contrairement aux médias traditionnels.

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